Nuevas modalidades de parejas: Retos y percepciones sociales

Lorena Ramírez, orientadora en sexología, abordó las nuevas modalidades de parejas, los retos que presentan y cómo son vistas en la sociedad actual.

Ramírez señala que la sociedad ha evolucionado, volviéndose más igualitaria en muchos aspectos de la vida cotidiana. «La relación de pareja es una construcción de dos personas distintas que deciden unirse e involucrarse. Anteriormente, se veía la figura masculina como la parte principal de la relación, no solo de pareja, sino también parental«, explicó la sexóloga.

En cuanto a las nuevas modalidades, Ramírez mencionó «relaciones no monogámicas, relaciones abiertas, relaciones poliamorosas que estén realizadas en base a acuerdos.» Subrayó la importancia de una comunicación «exageradamente honesta» en estas dinámicas, ya que «no todo el mundo está preparado para este tipo de relaciones.»

Aclaró que no busca normalizarlas, sino reconocer que hay parejas a las que les funciona y parejas a las que no.

Basándose en su experiencia en consulta, Ramírez destacó una diferencia en las reacciones de hombres y mujeres ante ciertas situaciones en la relación. «Según lo que he visto en consulta, según la individualidad de cada persona en una relación de pareja, la mujer no perdona el tema de la mentira, y el hombre no perdona que la mujer haya deseado a otra persona.»

Finalmente, Ramírez advirtió sobre un problema común en las relaciones: «Nosotros vivimos un grave problema porque todo se basa a lo que según yo quiero, porque realmente no sabemos lo que nosotros queremos.»

Enfatizó la importancia de conocer los propios límites antes de entrar en una relación y no «aceptar lo que no me gusta.»

Lea también:

Turquía y Venezuela fijan acuerdos de cooperación energética