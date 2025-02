Belinda fue hospitalizada de emergencia

Si algo caracteriza a Belinda es su constante contacto con sus seguidores, a quienes mantiene informados en todo momento de los acontecimientos en su entorno personal y profesional. Esta vez, la intérprete alertó a sus fans tras haber comunicado que debió ser hospitalizada de emergencia, enteramente agradecida por las muestras de apoyo que ha recibido en este momento en el que permanece pendiente de su salud.

¿Qué le pasó a Belinda?

La cantante, quien ha estado enfocada en la promoción de sus recientes proyectos, tomó sus redes sociales para comunicar lo que sucede. Belinda publicó una historia en Instagram en la que mostró su brazo mientras le suministran una intravenosa, imagen que de inmediato alarmó a sus fans. “Tuve que venir al hospital de emergencia. Gracias a todos por sus mensajitos”, escribió la intérprete en la publicación, la cual realizó la tarde de este 7 de febrero.

Durante una entrevista telefónica, Belinda dijo que su cuerpo se resintió por el exceso de trabajo, agregando que no ha tenido tiempo para descansar ni tomar vacaciones.

«No me encuentro bien de salud, he trabajado mucho sin parar desde hace ya un tiempo y pues mi cuerpo explotó, obviamente de tantos viajes, de tanto trabajo; no he parado, no he descansado», expresó la cantante al medio mexicano Posta.

A pesar de su estado de salud, Belinda aseguró que no puede hacer una pausa en su carrera debido a los compromisos que tiene en fila; entre ellos, su participación en la entrega de Premios Lo Nuestro el 20 de febrero, donde cuenta con dos nominaciones y en la que también tiene programada una presentación en vivo.

Lea también: Falleció la actriz Chumico Romero a los 84 años de edad