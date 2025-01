Gremio de abogados de duelo por fallecimiento de Asdrúbal Mundarain

Este jueves 30 de enero falleció en Maturín, el reconocido abogado Asdrúbal Mundarain, a consecuencia de un infarto en su residencia.

Mundarain a quien cariñosamente llamaban «Culucucú» tuvo una destacada trayectoria como profesional del Derecho y espíritu gremialista. Fue parte del partido socialcristiano Copei en Monagas. En los últimos tiempos, integró la dirección regional de Voluntad Popular.

Igualmente, se desempeñó como Contralor suplente del estado y en una oportunidad, fue diputado suplente a la extinta Asamblea Legislativa, hoy Clsem.

Era muy apreciado en el gremio de abogados, por lo que su partida prematura llenó de pesar a sus familiares, colegas y amigos.

Palabras de pesar

El abogado Iván González, escribió en su facebook: «Con verdadero pesar recibo la noticia del fallecimiento de mi apreciado amigo Asdrubal Mundarain, con quien compartimos durante largos años el sueño de La Mejor Venezuela y el activismo político en Voluntad Popular. Hoy elevo una oración a nuestro creador por su eterno descanso, confiando en que El lo habrá conducido a ese lugar especial donde moran las almas buenas. Mis más sentidas y sinceras condolencias a su señora esposa, hijos, hermanos y demás familiares. Que la bondad infinita de Nuestro Señor traiga para ellos aceptación y consuelo».

El concejal Hildemar Delgado publicó en sus redes sociales:

Mientras, Héctor Chino Maita le escribió estas palabras:

«HASTA LA VISTA ASDRÚBAL. Amigo, nadie pudo imaginar tu temprana partida al encuentro con nuestro padre celestial, te veías fuerte, con mucha energía, con ese temperamento de buen ánimo que siempre mantuviste, de mucho optimismo y de consistente lucha frente a todo terreno.

Claro que fue inesperado, no más ayer estabas en tus labores de Abogado litigante, conversando con tus colegas, que por cierto fue una virtud que siempre disfrutaste con denuedo incluyendo en ello, tu preocupación por el país.

Tu partida temprana e inesperada nos lleva a reflexionar con mayor insistencia sobre nuestra existencia en este plano terrenal, podemos irnos en cualquier momento. Definitivamente la vida es muy frágil y en cualquier descuido puede escaparse como se escapa el aire de una botella al quitarle la tapa.

Muchos actuamos como si fuéramos eternos, sin darnos cuenta de esa realidad, caminamos sin preocuparnos a quien pisamos, teniendo un poco de poder económico o político, pretendemos llevarnos por delante a todo el mundo sin encontrar como saciar el apetito de dominio sobre los demás seres humanos.

Pero bueno, no pretendo llenar tu camino de una perorata, ni tampoco incomodar el ánimo de quienes puedan leer estas cortas líneas, sólo te ratifico mi amistad, mi afecto, recordando nuestras alegres conversaciones y cuando tu espíritu vea que no hay nadie a su lado, no te detengas, no tengas temor, sigue tu camino con seguridad, que Dios nuestro padre creador está lleno de amor para todos sus hijos y en su casa encontrarás refugio para disfrutar de su gloria».

Expresamos nuestras sentidas condolencias a la familia y amigos de Asdrúbal Mundarain ante su prematura partida. Paz a su alma.

