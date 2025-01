Delsa Solórzano: alerta sobre el impacto negativo de revocar el TPS a los venezolanos en EE.UU.

Delsa Solórzano, presidenta del partido Encuentro Ciudadano, afirmó que la decisión del presidente Donald Trump de eliminar la extensión del TPS a los venezolanos en Estados Unidos provocará un “daño irreparable” a los migrantes que han luchado tanto por llegar a ese país.

En una publicación en su cuenta X, la líder opositora sostiene que “en la actualidad, miles de venezolanos honrados y laboriosos están en Estados Unidos tratando de alcanzar su sueño de libertad, después de haber salido de Venezuela debido a condiciones de vida deplorables”.

Eliminación del TPS a los venezolanos es «Inaceptable»

En ese sentido considera “inaceptable la idea de devolver a estos compatriotas al país del que escaparon debido a situaciones tan serias. El TPS tiene un periodo de validez específico y se concede a ciudadanos de naciones en conflicto o en crisis severa”.

Solórzano indica es evidente, que en Venezuela las circunstancias que llevaron a la adopción de este mecanismo no han variado. Por lo tanto, anular la prórroga de esta medida provocaría un daño irreversible.

Manifiesta su comprensión y respaldo a que que el Gobierno de Estados Unidos implemente acciones firmes contra el crimen organizado, lo que incluye clasificar al Tren de Aragua como una organización terrorista y aplicar todo el rigor de la ley a quienes cometan delitos.

No obstante, subraya que no se debe permitir que la gran mayoría de los venezolanos en ese país, quienes también sufrieron las consecuencias de la delincuencia en Venezuela y no tienen relación alguna con estas actividades, sean castigados por los delitos de unos pocos.

