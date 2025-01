Colombia impide ingreso de aviones de EE. UU. con deportados en condiciones indignas

El mandatario colombiano, Gustavo Petro, afirmó este domingo que no permitirá la llegada al país de aviones que transporten a ciudadanos deportados por Estados Unidos, a menos que se les brinde un trato digno.

Los Estados Unidos no deben considerar a los migrantes colombianos como criminales», advirtió.

A través de su cuenta de X, Petro, dejó claro que no permitirá la llegada de aviones estadounidenses con migrantes colombianos al país. Agregó que Estados Unidos debe implementar un protocolo que garantice un trato digno a los migrantes antes de ser enviados.

Petro no ofreció información específica sobre su decisión, sin embargo, este anuncio se realiza en el contexto de la controversia que existe en varios países de América Latina respecto a las deportaciones en el marco de la política migratoria del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Por otro lado, el sábado, el Gobierno de Brasil condenó el uso de grilletes por parte de las autoridades de Estados Unidos en contra de ciudadanos brasileños durante un vuelo de deportación.

El titular de Justicia y Seguridad Pública, Ricardo Lewandowski, instruyó a la Policía Federal para que solicitara a los agentes estadounidenses la eliminación «inmediata» de las esposas, tan pronto como el avión realizó una parada técnica en Manaus, de acuerdo con un comunicado.

La Casa Blanca anunció el viernes, que habían iniciado las deportaciones de migrantes, haciendo alusión a la promesa central de campaña de Trump de realizar la mayor operación de expulsión masiva de extranjeros en la historia de Estados Unidos.

Ese mismo día, los dos primeros vuelos de deportación con rumbo a Guatemala aterrizaron en ese país, provenientes de Laredo (Texas).

Petro ha puesto en duda ciertas decisiones o políticas de Trump, y el pasado martes calificó de «peligroso» el comentario que hizo el presidente de Estados Unidos sobre América Latina, una región de la que el mandatario norteamericano afirmó: «No los necesitamos».

«Es necesario observar cómo evolucionan las relaciones y la política a nivel global, no solo en Estados Unidos. Sin embargo, considero que el mensaje de que estamos aislados y que Latinoamérica no nos interesa es un mensaje alarmante, no solo para el mundo, sino también para la propia sociedad estadounidense», comentó Petro a los periodistas.