Nominaciones al Óscar se retrasan para el 23 de enero por incendios en Los Ángeles

La Academia de Hollywood anunció este lunes que las nominaciones de la 97º edición de los premios Oscar vuelven a retrasarse, esta vez hasta el próximo 23 de enero, debido a los devastadores incendios que afectan a Los Ángeles.

«El anuncio de las nominaciones a los Óscar se ha reprogramado para el jueves 23 de enero a las 05:30 a.m. (hora local)», informó la institución más prestigiosa del cine en un comunicado.

The Oscars voting period, initially set to end Friday, Jan. 17, will now run through Sunday, Jan. 19, until 5 p.m. PT.



Nominations for the 97th Oscars will be announced on Thursday, Jan. 23, at 5:30 a.m. PT. https://t.co/97dDAAgCfV pic.twitter.com/XY0tdwR2Z6— Variety (@Variety) January 13, 2025