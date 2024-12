Movimiento cristiano Ponle Corazón lleva más de mil platos navideños al Núñez Tovar

Más de 100 hermanos cristianos evangélicos, pertenecientes al movimiento Ponle Corazón, de la iglesia Última Llamada, compartieron no menos de mil platos navideños con los pacientes, familiares y personal sanitario del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” (HUMNT) de Maturín, capital del estado Monagas.

La acción solidaria fue emprendida por esta congregación junto a su apóstol Laura Cedeño bajo el principio bíblico implícito en Mateo 10:8, que reza: “Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios; de gracia recibisteis, dad de gracia”.

En el nosocomio, los hermanos de la fe cristiana recorrieron los cinco pisos que conforman al HUMNT, así como los servicios vitales, tales como Emergencia de Adultos, Pediátrica y Trauma Shock, indicó la apóstol.

“Guiados por Dios para realizar esta obra social y espiritual, pues también impartimos la Palabra y el amor del Señor Jesús, junto con los más de mil platos navideños compuestos por hallacas, pan de jamón, ensalada, refrescos y dulces”, precisó Cedeño.

Además refirió que siempre es propicio cristalizar este tipo de gesto, que tienen como fin, tal como lo fue en esta oportunidad, bendecir a los pacientes que están hospitalizados en estas fechas tan sensibles, como es la Navidad y Fin de Año.

Cedeño afirmó que ella, al igual que este contingente cristiano, se llenaron de alegría al observar la receptividad de los médicos, enfermeros, camilleros, policías, militares y familiares, a quienes también entregaron la tradicional comida decembrina.

“Siempre debemos tener presente la palabra de Dios en Mateo 25: 35-36: Porque tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis; estuve desnudo y me cubristeis; enfermo y me visitasteis; en la cárcel y vinisteis a mí”, alegó.

Hermanos del Movimiento Cristiano “Ponle Corazón” entregan platos navideños en los servicios vitales del Hospital Central de Maturín.

La congregación de la iglesia “Última Llamada” pasa por la Unidad de Emergencia de Adultos del HUMNT en labor social navideña.

Pacientes y familiares del Hospital Universitario “Dr. Manuel Núñez Tovar” reciben con beneplácito el plato navideño.

