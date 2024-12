Fuerte sismo en Cuba se registró este lunes #23Dic (+Detalles)

¡Fuerte sismo en Cuba! En horas de la madrugada de este lunes, el Centro Nacional de Sismología de Cuba (Cenais) reportó un sismo de magnitud 6.1 que pudo ser perceptible en todo el oriente del país.

De acuerdo con la información del organismo, no se trata de una réplica ni tiene que ver con el sismo de noviembre.

Fuerte sismo sacude a Cuba este #23Dic

A través de la cuenta en X del Cenais señaló que «se da seguimiento al sismo de 6.1 y se continúa el monitoreo. Allí nuestro VDT Dr. Enrique Diego Arango Arias y los observadores junto a las autoridades de la provincia. Hasta el momento hay más de 60 réplicas y es lógico después del evento principal».

Sin embargo, más tarde el organismo señaló que «es un sismo independiente a los sismos del 10/11 de Pilón. Hasta las 5:00 am se han registrado 208 réplicas, algunas sentidas en las zonas cercanas al epicentro. No hay peligro de tsunami con sismos ocurridos en la falla Oriente, al sur de Cuba», añadió Arango Arias.

«Sismo Perceptible. Hora: 01:00 AM 23/12/2024 Longitud: -76.61 Latitud: 19.77 Profundidad: 9.0 Km Magnitud: 6.1 35 km SW, Chivirico. Santiago de Cuba», puntualizaron de manera oficial desde el CENAIS.

Dr.Enrique Diego Arango Arias

Hasta el momento las autoridades de las provincias de Granma, Santiago de Cuba y Guantánamo no han confirmado víctimas o daños, aunque varias publicaciones en redes sociales mencionan afectaciones por el fuerte temblor.

Cabe señalar que el pasado 10 de noviembre, sucedió un terremoto de magnitud 6.8 ocurrió en el Mar Caribe, a 41 km al sur de Bartolomé Masó, en la provincia de Granma. Este ha sido el sismo más fuerte registrado en Cuba en los últimos diez años.

Directorio cubano señaló que desde Guantánamo dijeron: «Acaba de temblar fuerte y prolongado en la ciudad de Guantánamo. Me ha despertado. Cuba reporta a 6.1 en su actualización».

«A mí también me despertó, pensé que era soñando y el timbre del teléfono me acabó de reafirmar, era mi hermana desde Uruguay para decírmelo y ahí sí me asusté», dijo otra usuaria guantanamera.

