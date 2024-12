Entregan juguetes a niños del programa de Estimulación Sensorial y Musicoterapia

A más de mil 200 niños del municipio Maturín, el gobernador Ernesto Luna y la alcaldesa capitalina, Ana Fuentes, les obsequiaron juguetes en el marco de las celebraciones que adelanta el Gobierno Bolivariano de “Las Navidades Felices 2024”.

En el evento, celebrado este sábado 21 de diciembre en el Parque Zoológico “La Guaricha”, los pequeñines priorizados fueron los residentes de las parroquias San Simón Centro, Las Cocuizas y los pertenecientes al programa de Estimulación Sensorial y Musicoterapia.

En un ambiente festivo, y al son de los aguinalditos interpretados por los niños de la agrupación musical del sector “Morichal”, ambas autoridades hicieron la entrega de los obsequios, pintando sonrisas en cada uno de los consentidos de la casa.

“Me siento muy feliz de haber recibido este juguete de manos del gobernador Ernesto y de la alcaldesa Ana”, manifestó Sofía Luna, niña de nueve años de edad perteneciente al programa especial.

Mientras su mamá, la señora Ysabel Sánchez, expreso su profundo agradecimiento al presidente Nicolás Maduro y a las autoridades estadal local por haber considerado a los niños de Estimulación Sensorial y Musicoterapia para este compartir navideño.

“Aquí no hubo excepción de personas. Han tratado a nuestros niños como al resto y eso es de admirar. Me siento feliz por eso y, de todo corazón, que Dios me los bendiga”, precisó.

Instrumentos de Dios

Luna agradeció que en estos tiempos especiales, como lo es la Navidad, ellos puedan servir como instrumento de Dios en esta tierra para pintar sonrisas en estos niños al recibir los juguetes en esta actividad tan preciosa en el parque La Guaricha, dijo.

A su vez, Fuentes puntualizó que llevar esta felicidad a estos niñoses gratificante.

“Ellos son la bendición en toda familia y nosotros estamos firmes en recibir por y junto a ellos un 2025 de paz y tranquilidad”.

