Así fue la gran Gala final de Fashion On The Beach 2024

El pasado sábado 7 de Diciembre se llevó a cabo la Gran Gala Final Fashion On The Beach 2024 en el en Centro Comercial Petroriente en la ciudad de Maturín.

Un fastuoso opening a cargo de Navi Show Producciones dió inicio a la Gala final de Fashion On The Beach 2024, el desfile de moda más importante que anualmente presenta la Organización Miss Oriental de Venezuela, bajo la dirección de Francelys León.

Un evento que contó con la animación de la locutora Yossem La Voz acompañada de diversas marcas de la ciudad como: Alejandro Grimon, MB Design, Cala’s Store, Erik Kixi, Dress Sabrina mostrando en el escenario sus mejores diseños.

El gran performace de la noche contó con la presencia de el gran Ballet Vicente Nebrada, Los Cantantes Alex el Pollo Música y Richard MTZ quienes nos brindaron un espectáculo en los intermedios.

Seguida la noche, la academia Luis Arquimedes Models Group estuvo presente como invitado especial, junto a sus modelos en víspera de su aniversario.

@eventuraproducciones fue la encargada de poner la magia de la noche con la presencia del Santa Claus en medio del evento, a propósito de la época navideña.

Como ya es costumbre la Organización elige las imágenes del Fashion On The Beach en está oportunidad las elegidas fueron: Ana Paula Escobar Imagen Baby, Antonella Souquet Imagen Pre-teen y Fabiana Cedeño Imagen Teen Fashion On The Beach 2024.

Reconocimientos

Cabe destacar que en medio de este gran evento se hicieron entrega de reconocimientos, adicionalmente se impusieron importantes bandas representativas de municipios a concursar en Miss Municipio Oriental Edición Monagas, rumbo a Miss Oriental de Venezuela 2025.

El casting general para los municipios de Monagas, se iniciará en febrero 2025, más información pueden comunicarse al 0412-8610095 o en su cuenta de Instagram @missorientaldevenezuela.

Diseños de Alejandro Grimon

