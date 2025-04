Gerard Piqué y Clara Chía se veían como una pareja estable luego de que hicieran pública su relación tras la ruptura del exfutbolista español con la cantante colombiana Shakira, madre de sus dos hijos, Sasha y Milán.

Clara trabajaba en Kosmos, una de las empresas de Piqué, cuando comenzaron a salir de manera clandestina, pues el exBarcelona todavía estaba con Shakira, hasta que la barranquillera descubrió todo.

Tras haberse conoció de la infidelidad, Piqué y Clara Chía oficializaron su relación, pero, la prensa española asegura que, después de tres años de estar juntos, la relación habría llegado a su fin.

En el programa ‘Vamos a ver’ del canal Telecinco fue donde se reveló la noticia de esta ruptura que, rápidamente, se esparció por los demás medios. Adriana Dorronsoro, quien hace parte del programa, fue la encargada afirmar del fin de esta relación.

Gerard Piqué y Clara Chía no han confirmado su relación

“Me confirman que Gerard Piqué y Clara Chía han roto y estoy indagando un poco en los motivos, porque me hablan de terceras personas, aunque todavía no está muy claro”, aseguró la periodista, quien complementó diciendo que no conocía el motivo y que la información salió del “entorno cercano a la pareja”.

Hasta el momento ninguno de los dos ha salido a dar declaraciones que corroboren lo dicho por Telecinco.

Gerard Piqué y Clara Chía terminaron su relación luego de tres años 3

Lea también: Conmemorarán a Celia Cruz en el «Billboard Mujeres Latinas en la Música 2025»