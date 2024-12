Maturineses afirman que algunos colectores no quieren dar vuelto a los pasajeros

Los maturineses expresaron que algunos transportistas de varias rutas de la ciudad no están cumpliendo con el precio del pasaje establecido en la Gaceta oficial, cobrando el pasaje mínimo hasta en 20 y 10 bolívares a los adultos mayores a pesar que se dispuso que al igual que las personas discapacitadas gozaran del pasaje gratuito.

De esta manera, Jesús Brito señaló que al dirigirse a su trabajo tomó un autobús de la ruta 6 UDO, hasta el centro y al bajarse y pagar con un billete de 20 bolívares no le dieron el vuelto. Al reclamar, el colector de la unidad le respondió que «el pasaje es a 20 bolívares».

«Desde mi casa hasta el centro no hay mucha distancia y siempre he pagado la tarifa mínima, pero últimamente con el aumento del pasaje se han querido pasar de vivos y no me dan el vuelto, cuando claramente el tabulador expresa que el recorrido corto son 16 bolívares y el largo 18 bolívares, excepto las rutas que van para la Zona Industrial que cobran 29 bolívares por ser un recorrido más largo», destacó.

Asimismo, la señora Elena Rojas comentó que es de la tercera edad y que hasta ahora le continúan cobrando el pasaje y al pagar con un billete de 10 bolívares o de más valor, «los colectores se ponen necios para darme el vuelto».

«Yo suelo pagar 5 bs, cambio en sencillo para así evitarme conflictos porque muchas veces hasta les faltan el respeto a las personas mayores y en ocasiones me han amenazado con no montarme más en el autobús. Claro no son todos pero si hay algunos abusadores que no respetan», afirmó

Luisa Rangel destacó que lo más habitual es cobran más de lo que deberían con la escusa de que no tienen para regresar el vuelto, por eso muchos optan por cambiar por sencillo para evitar que eso pase.

