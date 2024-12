Cambia la fecha de la cita en el Saime con estos 4 pasos

Si se te presentó un inconveniente y no puedes asistir a la fecha pautada para tu trámite, no te preocupes, ahora puedes modificar la fecha de la cita en el Saime y no perderla.

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) explicó a través de su cuenta en Instagram, el paso a paso que deben seguir los usuarios para modificar esta fecha.

Cambia tu cita en el Saime

Ingresa al portal www.saime.gob.ve Dale «Editar» y agenda una nueva fecha Recuerda acudir a tu cita, esto puede hacer que pierdas la solicitud de tu trámite Autogestiona tu tiempo

Crea tu cuenta Saime

Ingresa al portal web del Saime.

Dale clic en “crear cuenta” que aparece en la página principal.

Luego deberán aceptar los términos y condiciones

Te llevará a la página donde deberás llenar los datos de información personal que soliciten.

Una vez llenadas todas las casillas, dar clic en enviar código, el cual llegará al correo electrónico suministrado por el usuario, ingresalo en los cuadros y presionar aceptar.

Ya ingresado, el sistema solicitará más información personal, pero si el usuario ya está cedulado los datos ya está cargada automáticamente y solo deberá crear la contraseña para su cuenta, y darle clic al botón de finalizar.

¿Olvidaste tu contraseña? Recupérala, así:

Ingresa al portal web oficial del SAIME.

Selecciona la opción «Olvidó Contraseña».

Ingresa tu número de cédula y elige el método de recuperación de la cuenta (correo electrónico, preguntas de seguridad o clave).

Acepta y espera el mensaje de recuperación.

Crea una nueva contraseña de acceso.

