Ciudadanos descontentos por el anuncio del 1 º de mayo

Los maturineses manifestaron sentirse descontentos por el anuncio del Presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, realizado este primero de mayo de 2024, quien elevó el ingreso mínimo integral a 130 dólares, sin aumentar el salario del trabajador.

Los ciudadanos al ser consultados, expresaron que al no haber un aumento del salario mínino y seguir congelado en 130 bolívares, sigue afectando directamente al trabajador, no hay ninguna incidencia a la hora de calcular las utilidades y prestaciones sociales, además resaltaron que el sector privado no se beneficia de los bonos de guerra, cuyo monto fue el único que tuvo incremento.

Miguel Ruíz, ciudadano comentó, «el aumento no es bueno para nadie, no incide en las vacaciones, aguinaldos, utilidades y prima de antigüedad, en mi caso soy profesional en Sistema y también he trabajado como personal de contabilidad y administración y 130 bolívares no alcanzan para nada».

Ruíz también expresó que hace falta que aclaren que el sueldo mínimo sigue siendo 130 bolívares y que el aumento es sólo para los bono de guerra y cesta ticket, ya que muchos tienen esa confusión.

Ana Lara, señaló «El decreto de ayer fue una burla, es muy triste para los trabajadores y viejitos que al momento de jubilarse, luego de haber pasado 20 o 30 años trabajando lo que cobran no les da para subsistir».

Los trabajadores, pensionados y jubilados, continúan exigiendo un salario digno que les permita tener una mejor calidad de vida.

