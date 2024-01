Conoce todo el pleito entre Melisa Rauseo, Carlota Sosa y Yolimer Obelmejias

¡Pleito entr Mlisa Rauseo y la primer actriz Carlota Sosa! El 21 de enero de 2024, la presentadora de televisión venezolana Melisa Rauseo generó controversia en las redes sociales al expresar fuertes críticas contra la actriz venezolana Carlota Sosa. Esto sucedió después de que Sosa la acusara de acosar a la periodista Yolimer Obelmejias, a quien supuestamente no le concedió una entrevista para el programa de televisión «Sábado en la noche» debido a su forma de expresarse.

Ante este polémico mensaje, Rauseo usó sus historias de Instagram para arremeter contra Carlota, quien supuestamente no apoya el talento de su país natal.

“Yo para aparentar ser un poco más profunda, jamás me hubiese inclinado por las formas. Me duele tanto que entre venezolanos, no nos apoyemos, siempre se “cuenta” pero jamás lo había sentido tan en carne propia. Como consejo, hay que intentar borrar de nuestras vida la prepotencia y la soberbia: no siempre se está arriba”, escribió Melisa en sus historias en Instagram.