Ex manager de Canserbero, Natalia Améstica, cambia la versión del crimen

Recientemente, la ex manager de Canserbero, Natalia Améstica confesó el asesinato del artista. Sin embargo, en horas de la noche del pasado miércoles, cambió la versión de los hechos y aseguró que había sido coaccionada.

De acuerdo a información reseñada por La Tercera, la mujer quien actualmente se encuentra en prisión, envió una carta a sus abogados en Chile, Jennifer Alfaro y Ciro Colombara, donde relató los hechos.

Ex manager de Canserbero relata nueva versión

La nueva versión, completamente diferente a la emitida a finales de diciembre del 2023, puntualiza que el crimen ocurrió en su casa cuando el rapero venezolano le solicitó alojamiento por una noche en la residencia donde vivía con su entonces pareja, Carlos Molner.

En el texto, Améstica señala: “Tirone (Canserbero) no paraba de llorar, se sentía muy mal pero no lograba entender qué sucedía, hablamos muchas cosas, pero muchas no tenían lógica, otras sí, pero lo importante es que él no estaba bien”. Seguidamente, manifestó que dejó a Canserbero viendo una película y se fue a dormir junto a su esposo, Carlos Molnar, en la habitación de al lado.

Luego, en horas de la madrugada, entre las 4:00 y 5:00 AM se despertaron debido a unos fuertes golpes en la puerta y un llamado. “Nos quedamos dormidos hasta que pasadas las 4.00 de la mañana -o casi las 5.00- escuchamos los golpes a la puerta de esos que por poco la tumban, con una voz muy gruesa llamaba a Stoperro (apodo de Carlos Molner), pegando más fuerte la puerta”, se lee en la carta.

“Me paré de un salto y fui corriendo a mi baño teléfono en mano, fue cuando empecé a llamar al 911. Después escuché unos vidrios romperse», agregó Améstica, quien tras el incidente; decidió solicitar ayuda a los vecinos del edificio.

«Fue cuando me abre la puerta mi vecina del frente y ve a Carlos tirado. Su esposo la aparta, me abre la puerta y yo le gritaba: ‘Atacaron a Carlos’. La señora Flor me agarra las manos y me dice, en voz preocupada: ‘Mi niña, se lanzó alguien’. Yo no entendía nada, hasta que me llevó a su balcón y fue cuando vi a Canserbero en el piso», continúa el relato de la ex manager de Canserbero.

Luego de visualizar todo lo ocurrido, la ex manager de Canserbero Améstica expresó que se encontraba en shock. «Mi cabeza explotó, no sabía qué hacer, pedir el teléfono, llamar a su mamá, a mi familia, a los que me sabía el número, pero entré en shock y me fui a mi cuarto. Tomé a mi perro en brazos, pero antes ya me habían dicho oficialmente que Carlos había fallecido».

Por último, los abogados Ciro Colombara y Jenifer Alfaro reafirmaron que «los hermanos Améstica son inocentes del delito del que se les acusa. Como ciudadanos chilenos, esperamos que el Estado defienda sus derechos frente a una investigación penal en la que se está violando gravemente el debido proceso y su derecho a la defensa en Venezuela».

