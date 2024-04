Sixto Rein habló de su impactante vínculo con las sustancias ilícitas

Sixto Rein, el cantante reflexionó sobre los momentos más difíciles que atravesó en el pasado debido a su consumo de drogas durante siete años. Este hábito le causó mucho daño en diferentes áreas de su vida.

En una entrevista con la presentadora Viviana Gibelli el 28 de abril de 2024 para su canal de YouTube, el venezolano reveló que empezó a consumir drogas a los 21 años.

“Yo sentí que ya a los 21 era mayor de edad y que yo ahí podría hacer y experimentar cosas que no había experimentado, los tatuajes, probar las drogas. Hay tatuajes de los que me siento orgulloso, no me siento orgulloso de las drogas, y hay tatuajes que tampoco me hacen sentir orgulloso porque siento que fue simplemente querer llenar mi piel de algo”, comentó.