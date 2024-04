Julián Brito transforma las plantas de Maturín en esculturas

Transitar o caminar por la avenida José Tadeo Monagas de Maturín, es conectarse con la madre naturaleza y observar ese toque de belleza que puede agregar el hombre a través de sus manos.

Quienes utilizan esta importante arteria vial que conduce al Aeropuerto de Maturín, se deleitan de una galería de esculturas hechas con los árboles dispuestos a lo largo de la isla central de la avenida.

El responsable es Julián Brito, un trabajador que desde el año 2012 forma parte de la plantilla de trabajadores de la municipalidad.

Brito contó que fue contratado como jardinero, aplicando sus conocimientos en la poda de árboles, trabajo que recibió reconocimiento de sus superiores y hoy, doce años después, es el responsable de transformar en arte el regalo de la naturaleza.

Las ideas de las figuras llegan a él, según la forma de las plantas; diseños de animales, figuras cómicas y fantasiosas, son parte de sus obras.

«Desde que hago mi trabajo, en una sola oportunidad he estado ausente y fue en pandemia, las plantas no fueron podadas y la gente se preguntaba si me había ido del país o estaba muerto, afortunadamente ninguna de las dos», explicó Julián.

Para él, el mejor reconocimiento es de los conductores o peatones, quienes lo felicitan o se detienen a tomarse fotografías, muchos lo han invitado a sus hogares a hacerles trabajos en sus jardines, oportunidad que no desperdicia.

En Maturín se conocen pocas personas que hagan este tipo de tarea, por lo que Brito se esfuerza en transmitir sus conocimientos, para que la ciudad siga contando con paisajes naturales que la identifiquen como ambientalista.

Julián Brito, es el responsable de podar y convertir en arte las plantas de Maturín.

Lea también:

Humnt registra 88 mil 485 atenciones en el primer trimestre de 2024