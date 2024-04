FC Barcelona toma esta decisión sobre Ansu Fati

Ansu Fati no ha podido salir del bucle de lesiones que están suponiendo un calvario para el joven futbolista. Cedido al Brighton para intentar relanzar su carrera, el atacante del FC Barcelona no continuará en el cuadro inglés. Fuera de la convocatoria en la última jornada, los ‘seagulls’ no renovarán la cesión del extremo de 21 años.

Tal y como apunta el diario «Sport» el panorama de Ansu es desolador. Fuera de los planes del técnico De Zerbi, el FC Barcelona tampoco parece contar con su ’10’ para la próxima temporada. Ni aunque el Barça haga ventas en verano, con Raphinha como principal candidato a salir del club, Ansu Fati continuaría en el Barça, buscando una nueva cesión por el nacido en Bissau.

Posibles destinos para Ansu Fati

Según informa este medio catalán, el Sevilla y el Valencia estarían dispuestos a apostar por una cesión y su agente, Jorge Mendes, ya está intentando avanzar en alguna operación. Aunque también en el pasado se ha sondeado la posibilidad de una llegada al Wolverhampton de la Premier League, con el que el agente del futbolista tiene una relación preferencial.

Ansu Fati no continuaría en el Barcelona

Ansu Fati en su primera temporada con el FC Barcelona

Lea también:

La Vinotinto tendría un amistoso previo a la Copa América con esta selección