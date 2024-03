Artistas se expresan ante la muerte del productor Nicandro Díaz: «Pierdo a un hermano»

¡Muerte del productor Nicandro Díaz! Este lunes, 18 de marzo se conoció mediante la red social del programa matutino «Hoy», la muerte del productor Nicandro Díaz, de 60 años tras sufrir un accidente de una moto acuática en Cozumal, Quintana Roo.

Luego del accidente, se conoció por diversos actores de Televisa solicitaron donantes de sangre tipos AB negativo u O negativo, quienes repostearon en sus redes, entre ellos, la venezolana Marjorie de Sousa, que minutos más tarde posteo que el productor de Amores Verdaderos había fallecido.

Nooo quiero y no quiero y no 🥺tú no. Mi Nic te acabo de ver, teníamos planes, siempre estabas ahí y siempre me impulsabas 🥺🥺🥺 tú creíste en mi cuando nadie😞 me trajiste de vuelta a este hermoso país y me regalaste grandes personajes, también tu amistad, vivimos tantos momentos bonitos y otros no tanto pero siempre estábamos ahí, eras un gran amigo y protector. Nunca imaginé que podía escribir esto 😞 te amo hasta donde estés mi querido amigo Nic 💔hasta siempre🥺🥺🥺😞😞😞😞», escribió la venezolana.