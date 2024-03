¡Los 4 acontecimientos más destacados del Óscar 2024!

Este domingo 10 de marzo se llevó a cabo la ceremonia número 96 de los premios Oscar, en la que destacaron los momentos de risas, burlas y hasta referencias políticas.

1- La gran entrada de John Cena

Las famosas premiaciones de los Óscar tuvieron más de un acontecimiento que lograron marcar tendencia de forma inmediata en redes sociales, como fue la entrada del famoso actor y campeón mundial de WWE John Cena, quien subió al escenario totalmente desnudo para anunciar el premio al mejor diseño de vestuario. ¿Irónico no?

No surprise that John Cena is walking on stage naked at the Oscars during prime time TV that children are most likely watching.



This is not just a humiliation ritual — the Hollywood pedophiles, rapists and perverts are certainly getting off on this. I’m sure Jimmy Kimmel is as… pic.twitter.com/PJ37tv0hRF — LIZ CROKIN (@LizCrokin) March 11, 2024

2- Un vestido averiado y un segundo Óscar

Este fue el caso de la actriz Emma Stone, quien recibió un Óscar como mejor actriz principal gracias a su papel en “pobres criaturas”, premio que también había ganado anteriormente por su papel en el musical de “La La Land”.

En el momento en el que Emma Stone subió al escenario a recibir su premio pudimos notar que algo andaba mal con su vestido que se rompió por la parte de atrás.

“Esto no es sobre mí, esto es sobre la labor en equipo que hizo que todas las partes sumaran a un gran trabajo”, dijo la actriz bastante emocionada al recibir su premio.

Pero antes de retirarse del escenario, le hizo un pedido al público: “Por favor, no miren mi vestido por detrás”. En su discurso, Stone indicó que su vestido se había roto cuando presenciaba otro de los momentos más destacados de la noche, la canción de su amigo Ryan Gosling, en el papel de Ken, el amigo de Barbie».

3- Ryan Gosling la rompe cantando “I’m just Ken”

El actor, coestrella de la famosa película Barbie se presentó en el escenario de los Oscars con “I’m just Ken”, la canción que interpretó su personaje Ken en Barbie.

Junto a sus compañeros Ken quienes iban de trajes negros con detalles rosados, Ryan lució un maravilloso traje fucsia, grabado con piedras preciosas al mejor estilo Barbie. El actor también fue acompañado por el guitarrista Slash quien realizó el solo de guitarra y sorprendió a la audiencia.

Ryan Gosling se presentó en el premio Oscar.

4- Un toque de política

Hoy en día es inevitable la incorporación de la política en cualquier evento de importancia que abarque gran audiencia, y los Oscars definitívamente no fueron la excepción.

Jimmy Kimmel, el presentador del prestigioso evento “humilló” al expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

Pero esto no fue ni una casualidad ni una manifestación personal, sino una publicidad disfrazada en un roast, que empieza el expresidente en un comentario que hace desde su cuenta @realDonaldTrump, “Has there EVER been a WORSE HOST tan Jimmy Kimmel at the Oscars…”

Trump manifestó lo muy poco apto que le parece Kimmel como presentador para los Oscars, y este se encarga de leer el comentario en el mismísimo escenario, el cual acompaña con un comeback hacia Trump diciéndole “I’m surprised you are still watching, isn’t it past your jail time?” en español estoy sorprendido de que sigues viendo el evento, ¿no es tu tiempo de ir a la cárcel ya?.

Summing up Trump’s weekend:



Parted with $91.6 million to appeal his defamation verdict.



Got globally humiliated by Jimmy Kimmel at the Oscars.



pic.twitter.com/KsCWYUY2p2 — Jack E. Smith ⚖️ (@7Veritas4) March 11, 2024

