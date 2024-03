Activarán brigadas contra incendios forestales en el sur de Monagas

El director estadal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo (Minec), Heberto Solarte, aseveró que para robustecer el combate contra los incendios forestales crearán las brigadas de emergencia y acción inmediata (Beai) en Monagas iniciando por el municipio Libertador.

Especificó que estas estructuras serán activadas, en primera instancia, en el área sureña de Monagas, que alberga la plantación de pino de Uverito, que ocupa zonas de los municipios Maturín, Libertador y Sotillo, así como Independencia del estado Anzoátegui.

Solarte refirió que la concentración de árboles de pino Caribe en el Bosque de Uverito, como también se le conoce a esta extensa plantación de 600 mil hectáreas, además de convertirlo en el sembradío más grande del mundo plantado por el hombre, lo ubica como la zona más sensible y con mayor intensidad para incendios forestales que puedan suscitarse en la entidad oriental.

Es por ello, dijo el gerente regional del Minec que es imperativo iniciar con la instauración de estos grupos tácticos en la parroquia Chaguaramas de la jurisdicción de Libertador.

“A partir del lunes 11 de marzo, junto a los Bomberos Forestales, Bomberos del Estado Monagas, Cuerpo de Guarda Parques y la empresa Maderas del Orinoco; vamos a adiestrar a los integrantes de estos grupos tácticos y de emergencia para dar respuesta eficaz e inmediata ante incendios no controlados, quema indiscriminada y tala”, apuntó.

Comando unificado

Asimismo, destacó que a inicios de marzo fue instaurado el Comando Unificado Contra Incendios Forestales que preside el gobernador Ernesto Luna, en el que confluyen instituciones del orden, seguridad y protección de los ecosistemas y el ambiente.

“El cuidado y preservación del ambiente es tarea y responsabilidad de todos; es necesario que cada persona entienda que al provocar estos incendios y quemas descontroladas, no solo causa daños a los vecinos y a ellos mismos, sino que también están dañando los ecosistemas naturales”, afirmó.

El jefe en Monagas del Minec señaló que para advertir de las causas y consecuencias de este flagelo, el equipo que integra el Comando Unificado viene realizando abordajes en las comunidades con los casa a casa.

“Hemos realizado diversas socializaciones, conversatorios e inducciones donde identificamos de las afectaciones de estas quemas y en especial aquellas ligadas con la salud, específicamente las respiratorias por inhalación del humo”, puntualizó.

Crisis climática

De enero a mayo son los meses más calurosos del año, aseguró Solarte, al tiempo que afirmó que esto forma parte de las consecuencias del cambio climático que deriva en las altas temperaturas, no sólo en Monagas sino en todo el mundo.

“No quemen basura, no hagan incendios causando daños irreparables en al ambiente. Apliquen otro tipo de contención que no incluya la quema, no arrojen ni vasos de vidrios, ni botellas, ni colillas de cigarrillos, elementos claves para iniciar incendios. Resguardamos el patrimonio de nuestro estado y las de las generaciones futuras. Llamen al 0800AMBIENTE y nosotros los pondremos en contacto con los organismos de seguridad”, concluyó.

Las brigadas de acción inmediata y de emergencia contra incendios dan respuesta eficaz e inmediata a la quema indiscriminada.

Heberto Solarte, director estadal del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

