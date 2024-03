Mujeres se identifican como Don del amor de Dios

Este día está reservado para celebrar el Día de la mujer, en homenaje a las aguerridas mujeres, víctimas de un voraz incendio generado en una fábrica mercantilista y esclavista de Estados Unidos en la época de 1911.

La alemana Clara Zetkins creó un movimiento para solicitar respeto hacia la mujer y que se redujeran las horas de trabajo, además solicitó en Copenhague (1910), que se organizara el Día de la Mujer, el cual se comenzó a celebrar el año siguiente, mientras que la Organización de las Naciones Unidas (ONU), proclamó el año internacional de la Mujer en 1972, comienza a efectuar la celebración.

Hoy en día se homenajea a la mujer luchadora, trabajadora, emprendedora, madre, hija, tía, estudiante, obrera, ama de casa, a la que día a día sale a la calle a buscar el sustento para el hogar.

Ser mujer es un Don

Nohemí Campos, quien se identificó como madre soltera, y profundamente religiosa, mencionó «ser mujer es un don muy grande que Dios me otorgó y le estoy agradecida, porque a pesar de estar sola con mis hijas he podido salí adelante con ellas y con mi nieta, las amo a las tres».

Noemí Campos asegura que ser mujer es don d dios reflejado en amor

Resaltó que no quiso seguir estudiando, se dedicó a sus hijas y al hogar, «llevándolas por el camino del bien. Actualmente estoy colaborando con la iglesia desde hace algunos años y me gusta estar acá, eso me ha llenado los vacíos que he tenido. No cambiaría nada. Dios está siempre en primer lugar en mi vida».

Orgullosamente mujer

Jackeline Latuff, quien es voluntaria de Cáritas de Maturín, indicó que «el hecho de ser mujer representa un verdadero orgullo, porque la mujer es dadora de vida, somos mujeres capaces y preparadas para asumir los retos que se presenten, para ser la luz y las manos de Dios y así Él nos envía a la misión y somos capaces de hacer maravillas».

Latuff tiene dos hijos, «están fuera del país lamentablemente, pero mi día a día con ellos fue maravilloso. Fuí madre soltera y pude luchar con ellos para educarlos bien, con principios y valores, por eso, ser mujer, madre, hermana es maravilloso».

Añadió que lo más duro ha sido haber quedado sola con tres hijos a quienes criar, darle estudios y precisamente su mayor satisfacción es haber sido madre.

«Me he dedicado a la iglesia, tratando de imitar a Santa Madre Teresa de Calcuta que cuidaba de los más vulnerables y a raíz de un quebranto de salud del cual pensé que no saldría, pero cuando se tiene a Dios, todo pasa, así que mi sufrimiento se lo ofrecí a Él».

Jackeline Latuff destacó que ser mujer es un orgullo porque es capaz de dar vida

Latuff precisó que en caso de tener que cambiar algo, sería el odio por amor, que es la raíz de todas las bendiciones. Su mensaje para las niñas y jóvenes es que sigan estando de la mano de Dios, para que la lucha sea más fácil.

Vivir en el amor de Dios

«Les invito a vivir en el amor de Dios que aunque duela, no se puede permitir que se apague, sino que aunque duela, el amor transforma, sean mujeres guerreras y de luz».

Por su parte, Carmen Rosillo mencionó que la mujer siempre tendrá un lugar y un día especial como creatura de Dios, pues Él tiene siempre una bendición a cada una de estas guerreras y luchadoras.

Erika Cardiel destaa que el límite de las mujeres es el cielo

Mujeres pilar fundamental

Asimismo, Erika Cardiel, de industrias Cardiel, manifestó que las mujeres son un pilar fundamental en el mundo, debido a que es capaz de ejercer diversos roles, cada uno de ellos con un sello especial, destacó que se inició como vendedora y poco a poco ha ido ascendiendo, enfrentándose a la competencia masculina, sin embargo con desempeño, disciplina se puede lograr las metas. «El cielo es el límite, nuestro único límite es lo que tenemos en la cabeza», finalizó diciendo.

La mujer de hoy es capaz de ocupar puestos que antes no eran pensados para ellas

Lea También:

Andrea Tavares juramentará comandos este sábado en Monagas