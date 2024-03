Cáritas Maturín se encuentra replicando el lema de la campaña compartir

Cáritas de Venezuela propone andar en el camino cuaresmal, con el compromiso cristiano de buscar a Dios para abrazarse intensamente a Él, durante los 40 días que abarca desde el miércoles de ceniza hasta el jueves santo.

El Papa Francisco ha enfocado su preocupación a las personas vulnerables que en todo el mundo están siendo víctimas de la trata de personas, una situación que viven sobre todo, los migrantes ha dicho el Papa y en ese sentido, Cáritas de Venezuela ha enfocado su campaña número 44 en este punto, que este año 2024 tiene por lema: «Las personas no se compran – No se venden», como una manera de significar el valor de la persona humana.

Dignidad Social

Basados en la dignidad y el respeto que debe prevalecer para cada ser humano, Cáritas Maturín se encuentra replicando y multiplicando este tema de suma importancia en cuanto a prevención, conocimiento legal y acompañamiento de las víctimas de la trata.

La campaña compartir 2024 se está replicando en comunidades y escuelas

Las orientadoras han dicho que, la trata de personas es una lucha sin cuartel en la que deben participar, las autoridades legales, debido a que es un delito que afecta a millones de hogares a nivel mundial, sobre todo mujeres, adolescentes y niños que son tomados como esclavo moderno.

«Toda la sociedad debe involucrarse en el conocimiento de este delito que toma como víctima a las personas más vulnerables y que las deja cuando ya no les interesa para el comercio ilegal, los docentes, padres, madres y representantes deben estar atentos a donde, con quien envían a sus hijos o parientes», aconseja Luisa Renautt, coordinadora del programa de familia y educación.

Voluntariado de Cáritas explicaron razones de la lucha contra la trata de personas

Pendientes de las víctimas

«Hay que estar pendientes de las conductas de las personas que son víctimas de este delito, generalmente les quitan la cédula de identidad, pierden contacto con familiares, debido a que no les permiten tener acceso a teléfonos u otras formas de comunicación, están en condición de amenazas, cuando ya no les interesa los abandonan en las calles, viven con miedo, consideran que ya no tienen derecho como persona, son humillados por lo que necesitan ayuda psicológica», explicó Nohemí Campos.

Asimismo mencionan que Cáritas como pastoral social, invita a todos a involucrarse y participar e la defensa y promoción de los derechos humanos, de la vida humana, de recalcar que el ser humano es un don de Dios.

El lema 2024 de la Campaña Compartir es las personas no se venden, no se compran

