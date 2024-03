Familia solicita ayuda ante presuntas amenazas de desalojo

La familia Guerra, tiene cuatro niños, uno de ellos con capacidades especiales, solicitan ayuda a las autoridades competentes en materia de vivienda, debido a que están siendo conminados a desalojar la que habitan en calidad de alquiler desde hace diez años bajo presuntas amenazas.

Mayra, como se identificó la madre en cuestión, precisó que se sienten amenazados y acosados por los presuntos dueños y su abogado, quien en reiteradas oportunidades les ha manifestado que deben desalojar la vivienda antes de que el procedimiento se realice de manera arbitraria.

«Nosotros cancelamos la deuda del condominio y no nos negamos en ningún momento a irnos, el problema es que no tenemos a dónde mudarnos, al parecer ellos están vendiendo la casa, pero no nos dan opción a compra por el tiempo que llevamos aquí».

Desesperados

Con lágrimas en los ojos manifestó. «Mi esposo fue a Defensoría del Pueblo y al Cpnna, para exponer esta situación, en vista de que tenemos cuatro niños y uno con una discapacidad, pero la respuesta que le dan es que debemos esperar la investigación y la decisión del Tribunal, estamos desesperados, no sabemos a quien acudir para que nos ayude, temo por mis hijos, no me puedo quedar en la calle con ellos, lo que pedimos es tiempo y tener donde vivir», dijo Guerra.

Añadió que la situación se viene presentando desde el pasado año, por lo que han conversado con la junta de condominio, cuyos representantes se han mostrado solidarios. «Ellos saben que nosotros hemos hecho además, unas mejoras a las viviendas, a la señora ni la conocen; nosotros colocamos hasta portón en frente porque no tenía, y el abogado dijo que cuando vengan a desalojarnos si queremos el portón, que nos lo llevemos, pero ese no es el punto, sino la seguridad de nuestros hijos, pedimos a las autoridades que nos ayuden», solicitó Mayra.

