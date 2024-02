Mica y Chralcan viven 3 años de aventuras por Latinoamérica

Salieron desde Argentina hace tres años y decidieron emprender un periplo de aventuras que estiman los lleve hasta Alaska en bicicleta.

Así lo dieron a conocer Mica y Chralcan, ciclistas argentinos en «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia en Monagas Visión, donde explicaron el porqué decidieron llevar este estilo de vida, ante la curiosidad de conocer los países de América, su cultura y costumbres.

Con dos bicicletas normales, que deben reparar cuando lo exige el recorrido, Mica y Chralcan salieron desde la Tierra de Fuego, el día que decidieron emprender esta aventura primero por Latinoamérica, teniendo como meta Alaska en América del Norte.

A Venezuela llegaron hace tres meses y han vivido experiencias importantes en sitios como La Gran Sabana, que para ambos fue ideal por su naturaleza y belleza, donde encontraron sitios para acampar, vender sus artesanías y un libro.

Ya tienen algún tiempo en Monagas y relataron que están encantados con la hospitalidad de la gente y hasta su gastronomía.

«Bueno, salimos de la Argentina, desde la Tierra del Fuego hace unos tres años. De ahí hicimos 23.000 kilómetros hasta acá visitando ocho países desde Argentina, Paraguay, Uruguay, Brasil, Guyana francesa, Surinam, Guyana y ahora entramos a Venezuela por la Gran Sabana.

Venezuela combina dos cosas muy lindas: Una es paisajes tremendos como en La Gran Sabana que es un lugar que les llevó al menos un mes recorrerla, «porque podés parar en cualquier lugar a acampar. Tuvimos la suerte de poder subir al Monte de Roraima. Era un sueño mío hacía muchos años y se combina con la recepción de la gente que la verdad que es tremenda. Llegamos a Maturín y nos recibió Johnny. Ya tenía donde albergarnos con gente que nos quería conocer».

«Nos han tratado muy bien la verdad, en toda Venezuela. Desde que entramos en Santa Elena, no hay una ciudad donde no haya alguien invitándonos a su casa a almorzar, queriendo conocernos, sacándose fotos, etc. Y la verdad que a uno lo hace sentir como un rockstar… Sólo por viajar en bicicleta», dijo Chralcan.

Mica y Chralcan: Una aventura peculiar

La pareja de viajeros argentinos contó que se conocieron en Tierra de Fuego jugando voleibol. «Y bueno, nos hicimos novios. Ahí le conté mi idea y se demoró un tiempo más en decidir acompañarme».

Expresó Chralcan que en redes vieron un hombre que viajaba en bicicleta en una red social. Mientras, Mica al principio dudó y había dicho que no. «No quería, más que nada porque nosotros no éramos ciclistas. No teníamos bicicletas».

A sus familiares les avisan siempre a través de las redes dónde están. «Y por suerte ellos nos acompañan mucho y nos apoyan en esto. Algo que es necesario para nosotros».

Aseguran que en este momento no planean muy bien el siguiente país, porque en este momento vamos planeando el que está. De acá seguramente nos vamos para la Cueva del Guácharo Y de ahí hacia el Litoral Central.

«Vamos planeando nuestro itinerario en base a cosas que queremos conocer. Y lugares donde creemos que nos puede ir mejor económicamente, donde vendemos nuestras pulseras, nuestro libro «Viviendo en Todas Partes», que incluso es el nombre nuestras redes sociales.

Comentó sobre el libro que «lo terminé de escribir y lo publicamos en Argentina hace un año. Pero esta es la primera vez acá en Maturín que lo estamos presentando y vamos viajando con él. Así que ahora cargamos 7 kilos de libros también y hay una versión digital».

Aventura en bicicletas

Señalaro que sus bicicletas, la verdad no tienen marca. Son chinas, en rodado 26, mitad de hierro, mitad de óxido. Y prácticamente ya no les está quedando nada en la bicicleta que sea original más que el cuadro. Pero le han ido cambiando todas las piezas que se han dañado.

«Nosotros hacemos entre 50, 60, 80 kilómetros por día como mucho. Más tiempo pasamos en un río, en una cascada, en una ciudad conociendo gente. La bicicleta es el medio de transporte. Pero lo complicado no son esos kilómetros de pedalear. Es el modo de vida, adaptarte a esto todos los días, tener que buscar dónde dormir. Eso es lo más difícil y lo que requiere de más condiciones».

Comiendo a lo venezolano

Mica y Chralcan indicaron que les gustaron las cachapas. «Oh, me encantan», exclamó Chralcan. «Hemos comido cachapas y arepas Reina pepeada. Quizás nos convidaron ahí Daniel y Ale, que si nos escuchan les mandamos un saludo. Nos recibieron en Puerto Ordaz. También probamos la cachapa con ellos. Comimos tequeños, son muy ricos, papas rellenas, perritos calientes también de acá con todo».

«Ahora estamos disfrutando mucho estar acá en Venezuela. Ya llevamos un mes y medio que entramos. Tenemos hasta tres meses para estar acá».

Quieren ir a la Cueva del Guácharo, la isla de Margarita, al Litoral Central, los médanos de Coro, Maracaibo y Mérida. De allí, se irían para Colombia, llegando a Cúcuta.

Esperamos que Mica y Chralcan vivan al máximo esta aventura que han decidido desde hace 3 años y qué bueno que también decidieron venir hasta nuestro país de donde se llevarán una inolvidable experiencia.

Pueden seguirlos en @ViviendoenTodasPartes en Instagram, Facebook y YouTube, donde también conseguirán el libro de este viaje. Aquí se están quedando en la posada Mis Nenas hasta este jueves.

