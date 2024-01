Comercios incumplen con 5% de empleo para personas con discapacidad

Deivis Reyes, actualmente vende en el mercado viejo, debido a que los comercios le permite trabajar porque presenta discapacidad motora y añadió que se debe poner más interés en que los comercios empleen el 5% de personas con discapacidad, tal como ha sido tampoco cuenta con bono alguno por el Consejo Nacional para las Personas con Discapacidad, (Conapdis) y la Ley de protección a las personas con Discapacidad, como derecho establecido.

«Tengo problema en mi mano derecha, pero cuando me dirijo a cualquier comercio asiático a buscar empleo, no me lo dan por mi discapacidad», aseveró.

Solicita ayuda

Asimismo indicó que ante esta situación, optó por montar un pequeño puesto de venta de aliños, frutas, entre otros, sin embargo, ahora Serviamer los está desalojando, por lo que solicita ayuda debido a su situación.

«El chino me rechaza y me dice que no, igual pasa en cualquier otro sitio, porque bastante trabajo he buscado pero por mi discapacidad me rechazan, monto mi puestico afuera del mercado, porque también soy padre de familia y con una hija de nueve años, ahora me quieren sacar de mi puesto, pero pasa que a mí nadie me ayuda, si yo no trabajo no llevo comida a mi casa mi familia no come», aseveró.

Reyes hizo un llamado a las autoridades para que se le de respuesta. Agregó que cuenta con su respectivo carnet y todos sus papeles en regla, e insistió en la necesidad de una ayuda para él y su familia.

