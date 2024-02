Mira cómo un caimán noqueó a su captor (VIDEO)

¡Un caimán noqueó a su captor! Un video de la captura de un caimán en Florida se volvió viral en las redes sociales, pero lo sorprendente del video es que en esta ocasión no fue una captura sencilla, ya que el animal logró noquear a la persona que lo estaba atando.

Dos policías y un agente de la Comisión de Pesca y Conservación de la Vida Silvestre (FWC) ataron las patas de un caimán de más de dos metros y le pusieron cinta alrededor de la mandíbula para evitar ser atacados.

A pesar de que el animal está completamente atado, el agente se le acerca y le da golpecitos con la mano en la boca.

Caimán noqueó a su captor: Aquí el video

Allí el caimán se sacudió con tanta agresividad que noquea al agente de la FWC, quien cae al piso, mientras el animal se baja de la camioneta.

https://www.instagram.com/p/C3lGb7upyA1/?hl=es-la

Todo esto sucede enfrente de una serie de vecinos que miraban el espectáculo.

Claro, en las redes sociales muchas personas expresaron su apoyo al animal, argumentando que el agente se burló de él y recibió su merecido.

«Ese hombre merecía ser derribado por ese caimán. Era demasiado engreído», «¡Qué valentía la del caimán al defenderse! Todos merecemos respeto y no debemos burlarnos de los animales. ¡Bien hecho!» y «El pobre animal está indefenso, y que encima de todo, se pongan a abusar y burlarse de él?? No, caramba!! Eso no se hace!!», son algunos de los comentarios de los internautas.

Un caimán noqueó a su captor

Lea también: Liberación en marcha de secuestrados del ELN