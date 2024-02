Primer plan quirúrgico 2024 arroja resultados positivos

Con el primer plan quirúrgico regional de 2024, el Gobierno Bolivariano no sólo proporcionó 200 resoluciones clínicas a los pacientes para mejorar la salud física de estos, sino que además logró impactar de manera positiva en otras áreas de las vidas de estas personas.

La jornada especial “Más vida, más salud”, permitió solventar situaciones particulares de pacientes y familiares que iban desde poder ingresar a escuelas militares, coberturas económicas de las cirugías y una respuesta a las oraciones de fe por la vida.

Así se pudo constatar en cada uno de los siete hospitales de Monagas que el fin de semana se unificaron en este operativo, con la participaron de más de 250 profesionales de la medicina que realizaron procedimientos quirúrgicos por patologías como: hernias inguinales, umbilicales, abdominales, varicoceles, esterilizaciones, histerectomías, quistes, lipomas y eventraciones.

“Es todo para mí”

Luis Velásquez, un jovencito de 17 años, fue incluido en la jornada especial de cirugías tras presentar una varicocele, patología que a pesar de no presentar síntomas, simboliza un factor que ocasiona el mal funcionamiento de las válvulas dentro de las venas para mantener la sangre en movimiento en la dirección correcta, además, causa una disminución en la producción y calidad de los espermatozoides, pudiendo conllevar a la infertilidad.

Velásquez manifestó que esta varicocele le impide momentáneamente ingresar a la Academia Militar, en la que ya estaba matriculado; al tiempo que destacó que este plan quirúrgico le cayó como anillo al dedo en el momento más crucial para su vida.

“No supe que padecía esta condición hasta que me la detectaron hace unos 20 días en las pruebas médicas de la Escuela Militar en la que me inscribí, pues yo no presentaba ningún síntoma. Esta operación es todo para mí, significa mucho en mi vida, ya que en mis estudios en la carrera militar está mi futuro”, precisó.

En relación a este caso, el director del Hospital Universitario Dr. Manuel Núñez Tovar (HUMNT), Juan Carlos Gómez, refirió que las varicoceles sólo tienen solución quirúrgica, es por ello que sin pensarlo dos veces, le dieron prioridad al chico residente de la Zona Industrial.

Plan quirúrgico 2024: Emergencia cardíaca

En pleno desarrollo de la jornada quirúrgica, al Quirófano del Núñez Tovar ingresó un paciente por una emergencia cardíaca, que aunque no estaba contemplada en el operativo, de igual manera le dieron respuesta satisfactoria y eficaz al ser operado para implantarle un marcapasos definitivo.

Se trataba del señor Rubén Robles, de 81 años de edad, quien presentó un trastorno cardiaco, aseguró el especialista Simón Rodríguez.

El cardiólogo y electrofisiólogo destacó que el paciente se descompensó, “en este caso, el afectado tuvo pérdida de conciencia y convulsiones y ameritaba la operación de urgencia”.

Histerectomías

Eliannys Rodríguez, paciente de 39 años de edad, proveniente de Barrancas del Orinoco del municipio Sotillo, aseguró: “Me detectaron miomas, prolapsos y otras condiciones el año pasado, tenía que operarme y gracias a Dios y a esta jornada que auspició el gobernador Ernesto Luna y las autoridades sanitarias, hoy vine a que me hagan la cirugía”, expresó.

