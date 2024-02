Jennifer López anuncia gira de conciertos ¿Llegará al Monumental Simón Bolívar?

Han transcurrido cinco años desde que la cantante y actriz Jennifer López llevó a cabo su última gira «It’s My Party: The Live Celebration». Con su impresionante habilidad para crear espectáculos de gran envergadura, cautivó a miles de espectadores en diversos lugares de Estados Unidos con éxitos como «On the Floor», «If You Had My Love» y «Let’s Get Loud», entre otros.

Pues la espera ha terminado ya que la intérprete anunció la tarde de este jueves 15 de enero su regreso a los escenarios con su tour “This is me…Now”, nombre de su nuevo álbum musical que será estrenado este viernes 16 de febrero, con un total de 13 canciones.

Jennifer López anuncia gira de conciertos

López reveló que estará actuando en más de 30 ciudades de Estados Unidos para promocionar su nuevo álbum. “Iré de gira este verano. Estamos llegando a todas las ciudades del país”, expresó en una entrevista para el programa matutino “Today”.

La gira esta pautado para iniciar en el mes de junio, siendo la ciudad de Orlando, Florida, el primer destino donde la estrella latina cantará a su público. Igualmente, informó que los boletas estarán disponibles del próximo jueves 22 de enero en LiveNation.com.

La artista de 54 años abordará en su próximo trabajo musical y cinematográfico temas relacionados con su vida personal, incluyendo la reacción de sus gemelos Max y Emme ante su relación con el actor Ben Affleck, entre otros asuntos.

