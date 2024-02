Esto dijo el padre de Selena Quintanilla tras la declaración de Yolanda Saldívar

Abraham Quintanilla, el padre de Selena Quintanilla, decidió expresar su opinión sobre el próximo lanzamiento del documental Selena & Yolanda: The Secrets Between Them en la plataforma OXYGEN.

Esto surge después de que Yolanda Saldívar revelara detalles sobre la difunta reina del Tex Mex y los presuntos secretos que guardaba, casi 29 años después del trágico suceso. A través del sitio web estadounidense TMZ, Abraham dejó en claro que ni él ni el resto de la familia de Selena están involucrados ni respaldan de ninguna manera el proyecto.

Asimismo, puntualizó que no quiere tener absolutamente nada que ver con Yolanda, ya que, según su opinión personal, la mujer quien se encuentra en la cárcel por el asesinato de la intérprete de “Como una flor” no dice la verdad sobre el suceso.

Padre de Selena Quintanilla: «lo que ella dice no son más que mentiras»

“Todo lo que ella dice no son más que mentiras, y de todos modos nadie va a creer lo que ella tiene que decir. Todos saben que no hay nada de cierto en todo lo que sale de su boca”, expresó el también empresario.

