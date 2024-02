Instan a mantener prevención en carnaval ante posibles contagios de VIH

El infectólogo Alexis Guzmán, coordinador del programa de infecciones y transmisión sexual, insta a la población a mantener la prevención durante los días de carnaval ante el posible repunte de contagios de VIH y otras infecciones de transmisión sexual.

Resaltó el galeno que se encuentran realizando un trabajo de prevención como programa para incentivar a la comunidad monaguense a que se cuide.

«Queremos ser portadores del mensaje a la colectividad a que use el preservativo durante las relaciones sexuales. Sabemos que durante el carnaval se presenta cualquier cantidad de problemas, por lo que invitamos al uso del preservativo ante cualquier tipo de relación sexual», enfatizó.

Añadió el especialista que están disponibles pocas cantidades de preservativos, pero podrían ser otorgados a quienes así los requieran.

Medicamentos suficientes

En cuanto a los medicamentos para tratar enfermedades como el VIH, aseveró que cuentan con suficientes para los pacientes. «Recibimos lotes de tratamiento, por lo que la población con VIH puede estar tranquila respecto al tratamiento, gracias al programa nacional de infecciones de transmisión sexual y VIH».

Dijo además que actualmente se entregan tres meses de tratamiento completamente gratis, igualmente sucede con medicamentos para infecciones de sífilis, y penicilina benzatínica para controlar otras infecciones de transmisión sexual.

«Pero la idea es que no se contagien de un tipo de infección de transmisión sexual que se evita con el uso de preservativos».

De 15 a 20% podrían aumentar casos

En cuanto al número de casos, destacó que hay meses en los cuales pueden aumentar o disminuir los contagios, como ocurrió el último trimestre del pasado año 2023.

«Hay épocas donde puede haber uno que otro incremento de casos, el último trimestre del año pasado hubo un descenso entre 15 y 20% de pacientes con VIH».

Destacó que entre los meses de enero y febrero se espera un incremento porque muchos pacientes no acuden después de las festividades decembrinas a diagnosticarse o se diagnostican y no acuden por lo que se instan a usar el preservativo y es lo que se espera durante las fiestas de carnaval, de no ser así, en los meses venideros se contaría con una incremento de infecciones y enfermedades de transmisión sexual, reiteró.

El mes de enero entró con incidencia de 15 a 20% de enfermedades de transmisión sexual, en una población masculina entre 25 y 35 años de edad, en casos de embarazadas entran en el protocolo de transmisión vertical donde se garantiza que los bebés nazcan sin el virus.

Las enfermedades que más destacan durante el mes son: Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH); Sífilis, Virus de Papiloma Humano (VPH) y Gonorrea respectivamente.

