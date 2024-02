Mauricio Marea: Hay que seguir trabajando por el Carnaval de Maturín

Desde el año 1999 participa como diseñador de carrozas populares en el Carnaval de Maturín. Se trata de Mauricio Marea quien es uno de los artesanos y creadores que está presente en la Fiesta Grande de Oriente.

Mauricio fue el invitado a «La Verdad Radio TV», programa moderado por Estrella Velandia, donde manifestó «Yo soy pintor y artesano, me gusta fabricar estructuras y me encanta esa parte del Carnaval. Compitiendo desde el año 1999, antes colaboraba con una embotelladora de Maturín, cuando montaban los camioncitos con los steel band. Eso me llamaba la atención».

Para los artesanos una carroza y su diseño es algo que puedes hacer con mucha creatividad y empeño. «Ví el trabajo del señor Víctor de La Manga y la gente de Las Brisas, siempre con temas creativos, todos con movimiento, como si fuese el propio Carnaval de Río».

Expresó que en Maturín hay limitantes «por los postes y tendidos eléctricos como en la avenida Bolívar. Ahora estaremos en la avenida Raúl Leoni, pero igual tenemos que salir desde los sectores populares y las alturas debemos respetarlas».

Respecto a la inspiración para el diseño de una carroza, comentó que los animales y fieras como tal llaman mucho la atención de niños y adultos.

«Nuestro grupo hace carrozas en base a lo que más le llama la atención al público, tenemos mucho contacto con la gente que nos espera todo el tiempo. Como artistas, eso nos llena de satisfacción e incluso, nos hacen sugerencias».

Hace de la basura una obra de arte

Resaltó que como artista, hace de la basura una obra de arte. «Lo que veo en la calle, lo visualizo acá y lo voy acumulando, también con reciclaje y comprando poco a poco. Guardo las cosas en mi casa, en el garaje del carro, y mi grupo que siempre me acompaña en estos diseños. Se trata de mi familia, Francis Rengel que es mi esposa, mi hijo Luis Gerardo Marea que es tatuador y artesano y mi hija Andrea Marea, así como todos los vecinos. Ellos son creadores, confeccionamos, pintamos y llevamos la carroza al público para el Carnaval.

También afirmó que cuenta con el grupo de seguridad comandado por Alejandro Carpio quien también se encarga de conducirla. «Está la gente de logística, de maquillaje, entre otros. Aunque ahora nos recortan el grupo que nos acompaña así que nos quedamos con 12 personas que estarán con nosotros».

Para hacer una buena carroza, hay que dedicarle al menos 4 meses, con material real. «Ahorita, tenemos casi 3 meses trabajando. El año pasado no calificaron nuestra carroza como tal porque tomaron el motivo como algo religioso y nos dieron el tercer lugar».

¿Y el presupuesto?

Con Alejandro Carpio al terminar un Carnaval, aseguró que siempre maneja tres propuestas y seleccionan los colores para ir adquiriendo poco a poco los materiales. «Un galón de pintura cuesta 30 dólares. Todo se va comprando poco a poco durante el año porque los costos también subieron. Trabajamos con goma espuma, poliespuma, foami, masa flexible, papel maché, entre otros materiales».

Para guardar el secreto del motivo de la carroza, enfatizó que los vecinos de José Tadeo Monagas, sabían el trabajo y no decían nada, hacían fotos, pero nunca las publicaban, y la carroza la colocaban en una calle ciega siempre bien resguardada.

Les ha pasado que han tratado de averiguar los motivos, tratando de observar lo que están haciendo.

Para lograr la perfección en las imágenes, había que buscar materiales idoneos como en el Freddy Krueger, donde se logró un efecto muy real del rostro, con la textura de la piel y el color de la sangre, eso es un secreto, pero lo esencial es que se veía muy real en la ruta del Carnaval.

Como anécdota, nos comentó que una vez, tuvieron un contratiempo. Fue en el año 2007, carroza que hicimos en Guayabal, en las instalaciones de la fundación Karla Martínez. «El día del desfile al sacar la carroza a las 2:30 pm. se partió una de las ballestas al momento de salir. Tuvimos que soldar todo y al final, salimos a la avenida a las 5:00 pm. Llegamos y nos incorporamos de último al desfile».

Otra anécdota fue cuando hicieron la carroza del gorila. «Ya prácticamente terminada había unos pilares que agarraron candela ya pintada, eso fue un desastre. Tuvimos que empezar de cero porque se quemó un pedazó aunque se reparó y salió sin problemas».

Respecto a las expectativas para este año, en la ruta de la avenida Raúl Leoni, Marea comentó que es más tranquilo y menos agobiante que estar en la avenida Bolívar donde estaban hacinados por sus dimensiones, donde el calor que emana el público es inmenso. «Yo creo que en la Raúl Leoni, la gente puede disfrutar mejor el paso de las comparsas y carrozas, aparte que el recorrido es más corto. Cuando se pasaba por Juana La Avanzadora, realmente era un riesgo, incluso llevaban mecates para proteger a quienes estaban desfilando».

Más apoyo

Pidió a las autoridades que apoyen a los participantes, y eso lo hicimos como propuesta ante la Junta de Carnaval para que les respalden con un bulto de caramelos diario. «Lo cierto es que los niños esperan que les lancen algo, y están a la expectativa».

En relación a la confección de los trajes, su esposa y su hija se encargan de eso para elaborar en este caso los tres trajes de las chicas que van a acompañar el recorrido.

Adelantó un poquito sobre lo que nos trae para este Carnaval. «Nuestra carroza de este año se llama Alebrijes, que son artesanías mexicanas con animales imaginarios multicolores. Todo por supuesto lo adaptamos a Maturín. Como artistas sabemos cómo hacerlo».

A los creadores, les pidió que trabajen por el Carnaval de Maturín y espera que los gobernantes lo observen como la parte turística de la capital monaguense. «Maturín tiene su Carnaval y se debería buscar un sitio para hacer una especie de Sambódromo, buscando una pista especial para la participación. Tal vez ha faltado voluntad, pero allí les dejo la propuesta».

Mauricio Marea espera sorprender una vez más a los monaguenses en el desfile del Carnaval de Maturín 2024.

Lea también:

Héctor Villalba: 60 % de la población activa de Monagas está desempleada o en la informalidad