4 razones por las que los vidrios eléctricos de tu vehículo no funcionan

Los vidrios eléctricos comenzaron a aparecer, en los autos, hace ya muchos años. Hasta la fecha siguen activos y siguen siendo la forma más cómoda de subir y bajar los vidrios de los vehículos.

Al igual que la mayoría de piezas y sistemas en los autos, el sistema de vidrios eléctricos también se desgasta con el uso y el tiempo, esto hace que no funcionen igual o que incluso dejen de funcionar totalmente.

Por eso, aquí hemos reunido una lista con cuatro de las razones más comunes por las que las ventanas eléctricas del auto no sirven:

1.- Fusible fundido

Cuando intentes operar la ventana eléctrica rota, escucha con atención. Si puedes escuchar el motor detrás de la puerta funcionando como si tratara de mover el vidrio, el problema es el siguiente punto. Pero si no escucha nada cuando presiona el interruptor de la ventana, eso podría indicar un problema eléctrico. Si no llega electricidad al motor del regulador de la ventana, no puede encenderse para mover la ventana.

Los vidrios eléctricos generan más eficiencia, comodidad y seguridad. | Foto: Web

Este problema podría deberse a un simple fusible quemado. Solo debes ubicar el fusible asociado con las ventanas eléctricas y reemplázalo con uno nuevo.

2.- Interruptor de ventana defectuoso

Si revisó el fusible de la ventana eléctrica y está intacto, pero la ventana aún no responde cuando presiona el interruptor de la ventana, podría ser que el interruptor en sí se haya roto. Con el tiempo, el interruptor de la ventana podría romperse por años y años de uso.

3.- Ventana pegada

Si puedes escuchar el motor del regulador de la ventana zumbando cuando presiona el interruptor de la ventana, pero el vidrio de la ventana no se mueve, sabes que no hay un problema eléctrico porque el motor está funcionando. Este problema podría resolverse simplemente lubricando las guías en las que se desplaza la ventana a medida que se desplaza hacia arriba y hacia abajo.

La función del elevavidrios consiste en sencillamente subir o bajar los vidrios de las puertas por medio de un mecanismo eléctrico. | Foto: Web

4.- Elevador roto

El elevador es un sistema mecánico que sube y baja la ventana de tu auto. Son todos los componentes que se encuentran dentro de la puerta de tu vehículo detrás del panel de la puerta: hay uno en cada puerta con una ventana eléctrica.

Consiste en un brazo metálico extensible y retráctil, que se fija a la propia ventana. También tiene un pequeño motor que mueve el brazo de metal y, por lo tanto, la ventana, cuando presiona el interruptor de la ventana.

Si las cuatro ventanas no se mueven, es probable que el culpable sea el fusible de los reguladores de las ventanas. | Foto: Web

