Siete familias de Los Cortijos en riesgo de perder sus viviendas

Siete familias que habitan en la calle 1 del sector Los Cortijos, piden ayuda a las autoridades competentes debido a que sus viviendas se encuentran en riesgo del colapso y pueden ceder en cualquier momento.

Temen perder, no solo sus viviendas y enseres sino también sus vidas y las de sus familias, puesto que el terreno donde se ubican estas casas viene cediendo desde hace algunos años, situación que ya prácticamente ha llegado a las viviendas.

Acudieron a Gobernación

Ante la grave situación, la mañana de este jueves acudieron a la sede de la Gobernación del estado Monagas para solicitar atención urgente.

Lesbia Velásquez señaló: «hemos venido a ver si podemos obtener respuesta del gobernador, no hemos recibido respuesta ante la situación, hemos tenido varias visitas de personas que según han sido enviadas por las autoridades, pero sin solución, hemos venido hasta acá para hacer presión y llamar la atención porque necesitamos solución».

Velásquez es un adulto mayor y una de las más afectadas por el derrumbe de tierra en el sector. «De las siete casas afectadas, tres de ellas se encuentran en situación crítica, como lo son la de la señora Andrea González, Luisa Pérez y la mía, Lesbia Velásquez».

Menores a cargo

Subrayó además que a su cargo tiene dos menores de edad, una de siete y otra de tres años de edad. «No quiero esperar a que la casa se me caiga encima, por eso le pido a mi Dios cada día que no llueva porque para mí y todos los vecinos que estamos en la misma situación, es una angustia y un desespero, porque no tenemos para donde ir».

Añadió Velásquez: «Soy una persona de la tercera edad, vivo en zozobra y no tengo quien me ayude para conseguir una casa, ¿Para dónde me voy a ir? Espero que las autoridades se aboquen a nuestro problema y nos digan si nos van a ayudar a conseguir una vivienda o no», sentenció.

Lesbia Velásquez es una de las más afectadas, tiene a su cargo dos menores de edad

Esperan soluciones

Ante este problema, Anabelis Pérez, en nombre de sus padres, que son también de la tercera edad y de padre con discapacidad, precisó «yo ando haciendo las diligencias por ellos y me dirijo aquí a pedirle al señor Presidente que nos ayude, que nuestras necesidades sean escuchadas por él, de acá no han ido a verificar nuestra situación, nos sentimos desesperados porque no es fácil dormir sabiendo que nuestros cuartos están fracturados y pendientes de tener que salir corriendo en cualquier momento con nuestros hijos porque están comenzando las lluvias».

Agregó «mi padre no camina, no es fácil, pedimos que nuestras necesidades sean atendidas», mencionó que cuando se construyeron las casas, no había riesgo alguno, sin embargo, con el tiempo y las lluvias colapsó el sector, esperamos que el gobernador nos visite y constate la situación».

Casas están cediendo

Pérez vive con sus padres y tres menores de edad, mientras que Andreína González aprovechó para reiterar el llamado a las autoridades competentes para que asistan a la comunidad y verifiquen la situación. «Ya se cayó una parte de mi casa, por donde pasamos mis hijos y yo es menos de un metro y de verdad, que han llegado personas a visitar pero no nos han dado respuesta, estamos viviendo en la sala por temor a que se termine de caer y allí vivimos mis cuatro hijos y mi familia, no tenemos para donde irnos».

Vecinos solicitan ayuda urgente de las autoridades competentes, temen perder sus vidas y su familia

Aseveró que la socavación ha generado deslizamiento de tierra, lo que los mantiene en alerta y con temor, por lo que desean hacer el llamado hasta la presidencia de la República para ver si es posible una reubicación junto a los menores de edad ante el riesgo latente de derrumbe de estas viviendas.

