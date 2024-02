Precios de productos cárnicos continúan en ascenso

Los precios de productos cárnicos, no paran en su carrera a las nubes, por lo que de seguir su ascenso, muchos maturineses no podrán adquirir el producto, debido a que lo que ganan no les alcanza para costear lo que ya consideran «un lujo».

El kilo de pollo por ejemplo, dependiendo la comercializadora, oscila entre 88 y 127 bolívares.

La carne de primera está por el orden de los 127 a 175 bolívares, dependiendo el corte, mientras que el kilo de costillas cuesta 127, la carne para guisar cuesta 150 en algunos comercios y en otros está entre 115 y 135 bolívares, lo que hace notar que tampoco existe una paridad en cuanto a precios.

Bajan consumo de proteínas

Ante estas circunstancias muchas personas han sido prácticamente «obligadas» a bajar el consumo de proteínas, tal como comentó Andreína González, quien mencionó que pasó de comprar hasta cuatro kilos de carne a adquirir medio kilo y buscar con qué rendirla.

«Antes compraba cuatro, seis kilos de carne, para guisar, asar, carne molida, bisteck, es decir, variedad y ahora el dinero alcanza para medio comer con medio kilo y hasta menos y la rindo con berenjena, calabacín, zanahoria».

De igual manera, Francisco Guerrero mencionó que desde hace un buen tiempo no compra carne como antes, «en la casa se compra más pollo que carne, cuando se compra es costilla, hueso rojo, carne molida, que es lo mas económico y se rinde con cualquier cosa», dijo.

Lo que más lleva el consumidor es hueso rojo, blanco, cogote y lagarto

«Caramba, yo he dejado de consumir carne, porque ya a los viejos (personas de la tercera edad), prácticamente se nos prohíbe darse estos lujos, porque ya es un lujo comer carne por el precio que tiene y ¿qué compra uno con 130 bolívares?, una harina, o compro pan, sardina, eso no alimenta pero es que no alcanza lo que le dan a uno y encima hay que comprar medicina, ahí se va todo, bono y todo y no se compra uno nada», afirmó Melania Gutiérrez.

Incumplen trompo alimenticio

Cómo es sabido, el trompo de los alimentos invita a alimentarse de manera balanceada, para evitar problemas de salud, lo cual con un salario de 139 bolívares, está norma es cada día más difícil de cumplir.

De acuerdo con Cendas, la canasta alimentaria se encuentra por el orden de los 536 bolívares, lo cual hace cuesta arriba que el venezolano pueda alimentarse como debe ser, debido a que el salario se ubica en los 3,6 dólares al mes.

Las carnicerías se ven prácticamente vacías, lo que indica que el cosumo de proteínas ha bajado

