Pocas personas hicieron cola este jueves para borrón y cuenta nueva

Pocas personas se encontraban este jueves en la taquilla de Corpoelec para actualizar sus datos en el nuevo sistema que utilizará la Corporación, para lo que ha generado el Plan Borrón y Cuenta Nueva.

A pesar de que se otorgó una prórroga durante el mes de febrero, y hablarse del pago de multa para quien no se actualice, muchos no parecen convencidos de dicho plan, puesto que advierten que son muchas las multas que la empresa de electricidad debería cancelar a los venezolanos.

¿Cómo saber los montos?

«Si no hay medidor, porque ellos hace años comenzaron con el desorden, ¿cómo saben cuánto tiene que pagar uno», cuestionó Marbelis González, quien esperaba su turno.

Acotó que se habilitaron dos máquinas para el proceso que no ha quedado muy claro, debido a que se estima que quien no acuda a realizar el proceso será multado. ¿Quién multa a la empresa que corta a cada rato la luz?, y si a uno se le quema un aparato no lo pagan, eso deberían hacer, llamarlo a uno para reponerle sus «corotos» cuando se queman por fallas de luz.

Aseveró, que por una de esas fallas, se le quemó una nevera sin que nadie se haya hecho responsable.

Monto impagable

Asimismo mencionó que a una vecina le pretenden cobrar alrededor de 7 millones de bolívares de los de antes, por el consumo. ¿Cuál es el borrón si tiene que pagar ese dineral? yo le hice el favor a la señora porque es una persona mayor y no puede movilizarse, la casa a la que le están cobrando tiene años sola, ¿Cómo, de dónde paga esa señora esa cantidad de dinero?», subrayó.

González cuestionó la manera como se está llevando a cabo el proceso, alegando que «borrón y cuenta nueva es que dejen sin efecto la deuda anterior o por lo menos que coloquen un porcentaje mínimo para comenzar de cero, porque, ¿Qué gracia tiene que uno pague una deuda vieja, dónde está el borrón?».

Por su parte, Marlene Goitía mencionó que antes de hacer el borrón y cuenta nueva, la empresa de electricidad debería limpiar las guayas que se encuentran enmontadas, hacer mantenimiento preventivo como se hacía hace algunos años atrás, colocar medidores por medio de los cuales se establezcan los montos adecuados para los pagos.

El dinero no alcanza

Alfredo Paisano también se refirió a este tema y afirmó: «yo me declaro en rebeldía porque no pienso pagar sin que se establezca un formato de mejora», añadió «quieren implementar eso en un país donde el dinero que la gente gana no alcanza para nada, en otros países funciona porque la gente gana bien y le alcanza para pagar arriendo, servicios, comprar comida, mantener a la familia y además, darse sus lujos con su familia».

Todos los consultados coincidieron en decir que Corpoelec ha mantenido uno de los peores servicios en los últimos años, por lo que debería resarcir los daños sin cobrar las deudas anteriores.

También puede realizarse a través de la página Web y la aplicación VenApp, pero advierten quienes han intentado que es más engorroso.

