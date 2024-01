10 tips para que tu carro siempre esté perfecto

Un buen amante de los automóviles cuida el suyo como un hijo. Por eso hoy te presentamos los tips esenciales para el mantenimiento de tu vehículo. No debe existir ninguna excusa para no cuidarlo y darle el amor que se merece el carro que te acompaña en tu aventura diaria. Es por esto que se deben tener en cuenta estos 10 tips para el cuidado de nuestro vehículo.

Cuidar los frenos al máximo

Sencillamente si no cuidas los frenos de tu vehículo tarde o temprano vas a generar un accidente. Al menos una vez al mes se debe hacer revisión de todas las partes, sobre todo de los brake pads y el líquido de frenos. Acá podrás ver todo lo que necesitas para que tus frenos nunca tengan problemas.

Revisar el nivel de aceite frecuentemente

En cuanto al funcionamiento del motor se refiere, el aceite es vital para un buen rendimiento de nuestro automóvil y, de paso, no nos haga gastar gasolina de más. Recuerda que el aceite dura entre 5 mil y 10 mil kilómetros, según el modelo del auto y el uso que se le dé.

El filtro del aire también cuenta

Así como el aceite, el filtro del aire también debe ser acorde a tu vehículo y siempre debe permanecer sin obstrucciones para no tener inconvenientes con el motor. Una revisión periódica cada mes es importante para revisar que el aire fluya correctamente; y su cambio se debe realizar entre los 10 mil y 15 mil kilómetros.

Intenta usar aditivos siempre

A veces se piensa que los aditivos no son importantes, pero usarlos regularmente ayudará a que se extienda la vida útil de elementos esenciales como el radiador, la transmisión o simplemente que la gasolina dure más y no dañe el motor de nuestro vehículo.

Seguir las señales de una batería baja

Uno de los problemas inesperados más comunes es cuando la batería dice basta. No esperes a que no ande más tu vehículo: existen varias señales, como dificultad en el arranque o luces con baja potencia, que te permiten estar alerta. Lo más recomendable es hacer un cambio de batería cada 3 años, y revisar que el líquido no le haga falta.

Hay que tener luces para cualquier terreno

Precisamente hablando de luces, recuerda que son indispensables en épocas de lluvia y a la hora de viajar fuera de la ciudad de noche. Además, es necesaria su sincronización cada 2 meses para que tu visión y la de otros conductores sea la correcta.

Limpiabrisas que aclaren y no oscurezcan

Con el paso del tiempo, unos limpiabrisas viejos se pueden convertir en una pesadilla para los ojos y los demás en la vía. Es recomendable hacer un mantenimiento cada dos meses y cambiarlos cada año. Por ello, debes encontrar los acordes a tu vehículo para que el horizonte no se empañe.

Cuidar todo lo que tenga que ver con la suspensión

Mantener en buen estado los amortiguadores y todo el sistema de suspensión es clave para que los viajes largos no sean una tortura y tu automóvil tenga el mismo confort como si estuviera nuevo. Es clave hacer una revisión periódica, cada mes, del estado de la presión de los cauchos. También debes estar alerta a pequeños sonidos en la dirección y no manejar demasiado rápido en vías irregulares para no pegarle a tu vehículo con altibajos.

Hay que tener los elementos necesarios para cualquier emergencia

Una pinchadura, un arreglo rápido, una pieza suelta, cualquiera de estas situaciones puede estar presente en la cotidianidad. Por eso siembre debes tener a la mano las herramientas necesarias para no quedarte varado.

Nunca hay que perder el brillo

A pesar de la lluvia y demás factores, un carro siempre debe estar aseado tanto por fuera como adentro. Es recomendable hacer hacer un lavado exterior cada 2 semanas, y cada 1 en las temporadas de lluvia: recuerda que la mugre puede ir dañando la pintura del vehículo. Y por dentro, según el uso, hay que hacer limpiezas cada mes para no perder el brillo.

Con información de BolaVip

