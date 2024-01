Serviamer reubicó a vendedores del mercado viejo en paz y tranquilidad

Luego de varios días esperando respuesta por parte de los fiscales del Servicio Autónomo de Abastecimiento y Mercadeo (Serviamer), trabajadores del mercado viejo que se encontraban apostados frente al Centro comercial Fundemos, fueron reubicados en las adyacencias.

Esperan que en adelante logren incrementar sus ventas, puesto que alegan que con el desalojo, y mientras esperaban su reubicación, habían sufrido grandes pérdidas.

Censados

Los funcionarios de Serviamer estuvieron desde las 5:00 de la mañana realizando un censo por medio del cual se tenga el número exacto de vendedores informales para mantener el orden.

«Están haciendo el censo y reubicando, esperamos que aquí estemos mejor porque no tenemos más opción y cedimos para que si no podemos estar en las demás calles, aquí podamos vender porque por aquí pasan más las personas», dijo Yelkis Camacho.

Vendedores acataron la medida de Serviamer en un sitio donde esperan vender

Apoyos

«Recogimos 120 firmas en apoyo de nuestros compañeros informales, pero estamos tranquilos aquí, trabajando. Hoy llegamos a un acuerdo con fiscales de Serviamer de manera mutua, siendo reubicados en sitios que habíamos propuesto, ya todo está tranquilo, en santa paz, todo se normalizó», según refirió Helio Márquez, uno de los voceros de los informales del mercado viejo.

Añadió que se está reubicando a las personas que habían quedado fuera del censo y agradecen la medida tomada, «estamos permaneciendo en nuestros sitios para seguir trabajando en paz. Habíamos quedado de reducir las mesas pero con las medidas que hicieron los fiscales no hizo falta, porque está marchando bien que es lo que se quiere, llevar la armonía y la paz», aseveró Márquez.

Funcionarios de Serviamer realizaron el censo de comerciantes informales

Indicó que ninguno de los trabajadores del mercado viejo que amerite cambio de zona se quedará sin puesto, por lo que los vendedores pueden estar tranquilos.

Uno de los acuerdos con Serviamer es respetar los espacios de estacionamientos

«Se espera que ellos hablen con los comerciantes porque algunos no están de acuerdo con nosotros y nos quieren quitar de acá, esperamos que se llegue a un acuerdo porque no queremos problemas con los dueños de negocios, teníamos una propuesta pero no se llegó a acuerdo porque donde estábamos es zona de resguardo y por eso nos están reubicando frente al módulo de la policía» manifestó Roisbel Ramos.

Pérdidas

Asimismo indicó que por los días que tuvo sin trabajar, le arrojó pérdidas, «vamos a esperar en Nombre de Dios, que todo siga tranquilo y en paz porque necesitamos trabajar, esperamos poder hacer y retomar nuestra clientela».

Sin problemas

Por su parte, la funcionaria responsable del área por parte de Serviamer, Yelitza Martínez, indicó que los trabajadores no tendrán problemas por entorpecer el estacionamiento debido a que la carga y descarga se realiza después de las cuatro de la tarde para facilitar el tráfico peatonal, y quienes estén ubicados en alguna zona vehícular, deben rodarse y respetar la zona de salida y estacionamientos. «Ellos están cediendo, están colaborando», dijo la funcionaria.

Explicó que esto es parte de la reubicación y embellecimiento como parte del reordenamiento en el mercado viejo, donde tampoco se permitirá que los expendedores coloquen su mercancía y puestos en las aceras.

Las adyacencias del CNE son zonas de resguardo y se deben mantener libres

