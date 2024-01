Nominados al Óscar 2024: «Oppenheimer» arrasa y es la gran favorita (+video)

«Oppenheimer» y «Barbie», que dominaron la taquilla en los momentos en los que llegaron a la cartelera, recibieron hoy múltiples nominaciones a la 96ª edición de los Premios Óscar, así como también, «Killers of the Flower Moon», «Poor Things» y «The Holdovers», aclamadas por la crítica y en auge en la temporada de premios.

Los actores Zazie Beetz y Jack Quaid fueron los encargados de anunciar las nominaciones a los Óscar en 23 categorías.

La ceremonia de entrega de los premios de la Academia tendrán lugar el 10 de marzo y serán presentados por cuarta vez por Jimmy Kimmel.

A continuación la lista de las categorías principales de los Óscar.

Mejor película

“American Fiction”

“Anatomy of a Fall”

“Barbie”

“The Holdovers”

“Killers of the Flower Moon”

“Maestro”

“Oppenheimer”

“Past Lives”

“Poor Things”

“Zone of Interest”

«Barbie» y «Oppenheimer» son las más taquilleras del año y están nominadas como Mejor película.

Mejor actor principal

Bradley Cooper, “Maestro”

Colman Domingo, “Rustin”

Paul Giamatti, “The Holdovers”

Cillian Murphy, “Oppenheimer”

Jeffrey Wright, “American Fiction”

Mejor actriz principal

Annette Bening, “Nyad”

Lily Gladstone, “Killers of the Flower Moon”

Sandra Hüller, “Anatomy of a Fall”

Carey Mulligan, “Maestro”

Emma Stone, “Poor Things”

Mejor actor de reparto

Sterling K. Brown, “American Fiction”

Robert De Niro, “Killers of the Flower Moon”

Robert Downey Jr., “Oppenheimer”

Ryan Gosling, “Barbie”

Charles Melton, “May December”

Mark Ruffalo, “Poor Things”

Mejor actriz de reparto

Emily Blunt, “Oppenheimer”

Danielle Brooks, “The Color Purple”

America Ferrera, “Barbie”

Jodie Foster, “Nyad”

Da’Vine Joy Randolph, “The Holdovers”

Mejor película internacional

“The Teachers’ Lounge», Germany

“Io Capitano», Italia

“Perfect Days», Japón

“La sociedad de la nieve”, España

“The Zone of Interest», Reino Unido

Mejor película animada

“The Boy and the Heron”

“Elemental”

“Nimona”

“Robot Dreams”

“Spider-Man: Across the Spider-Verse”

Mejor guión adaptado

“American Fiction”

“Barbie”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

“The Zone of Interest”

Mejor guión original

“Anatomy of a Fall”

“The Holdovers”

“Maestro”

“May December”

“Past Lives”

Mejor director

Justine Triet, “Anatomy of a Fall”

Martin Scorsese, “Killers of the Flower Moon”

Christopher Nolan, “Oppenheimer”

Yorgos Lanthimos, “Poor Things”

Jonathan Glazer, “The Zone of Interest”

Mejor banda sonora

“American Fiction”

“Indiana Jones and the Dial of Destiny”

“Killers of the Flower Moon”

“Oppenheimer”

“Poor Things”

Esta fue la ceremonia de nominación.

Películas con más nominaciones en los Oscars 2024

‘Oppenheimer’ – 13 nominaciones

‘Pobres criaturas’ – 11 nominaciones

‘Los asesinos de la luna’ – 10 nominaciones

‘Barbie’ – 8 nominaciones

‘American Fiction’ – 5 nominaciones

‘Anatomía de una caída’ – 5 nominaciones

‘La zona de interés’ – 5 nominaciones

‘Los que se quedan’ – 5 nominaciones

‘Maestro’ – 5 nominaciones

