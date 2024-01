Consumo de yuca amarga puede ser mortal

Debido al alto contenido de cianuro que posee la yuca amarga, su consumo, ya sea accidental o no, puede llegar a causar incluso la muerte de la persona que la ingiere, por lo que de inmediato se debe suministrar un lavado gástrico, según indican los galenos.

La información se genera luego de conocerse la intoxicación de un grupo familiar compuesto por siete menores y su madre al consumir el rubro.

A veces no se diferencia

En el mercado municipal de Los Bloques, los vendedores alegan que muchas veces la yuca amarga no se diferencia de la yuca dulce, e indican que la amarga es la que se usa para el casabe, pero se debe extraer muy bien el yare o cianuro.

Cuando esto no ocurre puede causar la intoxicación, tal como ocurrió a la familia que actualmente se encuentra fuera de peligro, pero sigue bajo observación facultativa.

Vendedores indican que no siempre se reconoce la yuca amarga

Tomada de terrenos ajenos

Manuel Álvarez comentó, que otra cosa que suele ocurrir en estos casos, es que la persona que consume yuca amarga la haya comprado a algún vendedor ambulante que quizá la haya tomado de terrenos ajenos.

«Viene un vendedor ambulante, vende más económico pero no es la yuca que nos traen los mayoristas, que es del sur o de Aguasay, esta yuca no se diferencia, sino porque no trae la hebra de adentro, pero suele ser igual», explicó.

Para otros, la yuca amarga suele tener un color más amarillo y tiende a durar mucho más tiempo para cocinarse, sin embargo, otros alegan que no toda la yuca amarga tiene la misma característica.

Instan a no caer en las redes

Mientras que otra de las vendedoras insta a no caer en estas ventas que suelen ser más económicas, y así evitar inconvenientes. Según la Organización Mundial de la Salud (OMS) y el Centro Internacional de Agricultura Tropical (CIAT), la yuca amarga debe estar bien procesada y cocinada de forma adecuada, porque sino puede causar desde intoxicación hasta un fallo masivo en los órganos vitales, como el hígado y el cerebro, llegando inclusive a producir la muerte.

La yuca amarga tiene alto contenido de cianuro

Lea También:

Trabajadores del mercado viejo piden que los dejen laborar