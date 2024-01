Trabajadores del mercado viejo piden que los dejen laborar

Trabajadores del mercado viejo en la parroquia San Simón de Maturín, alegan que han sido desalojados de las principales calles de la zona, lo que les ha generado pérdidas, por lo que solicitan que les den solución al problema.

Elio Márquez, uno de los voceros de los vendedores, resaltó que este domingo se reunieron con el director del Servicio autónomo de Mercadeo (Serviamer), Alexander Núñez, quien les prometió que este lunes les darían respuesta, pero hasta ahora no se ha dado.

«Queremos que nos resuelvan nuestro problema, somos padres y madres de familia, no estamos alterando el orden público, cerrando calles ni quemando cauchos, simple y llanamente, queremos llegar a una solución en paz», dijo.

Trabajadores aseguran que con el desalojo pierden 70% de las ventas

Pierden más del 70%

Aseguró que las pérdidas ascienden al 70% de las ventas y que ahora los fiscales de Serviamer junto a funcionarios policiales les han conminado desalojar con presuntos amedrentamientos, a la vez enfatizó que son revolucionarios, pero necesitan trabajar, por lo que retomarán las calles para laborar.

«No tenemos como llevar el pan a nuestros hijos porque las ventas han sido bajas, queremos que nos dejen trabajar, no estamos cayendo en discordia, sino buscando solución a nuestros problemas, esperamos que las autoridades competentes nos ayuden, porque además cobran todos los días diez bolívares», acotó.

Pasaron a vender en carretas

«Teníamos puestos grandes, vendíamos en cantidades, ahora tenemos que andar en carretas y nos cambiaron de puestos y donde nos colocaron no pasa nadie y esto nos ha traído pérdidas, decían que nos cambiáramos en tiempos de elecciones porque estamos frente al CNE, pero aún no hay fecha y no entendemos por qué nos quieren quitar ahora», se preguntó Yelkis Camacho.

Muchos de estos trabajadores tienen más de diez años laborando en el sector, alegan que nunca habían tenido inconveniente alguno por laborar en la zona.

Fiscales de Serviamer informaron a los vendedores que deben desalojar

