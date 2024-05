Carmen Julia Álvarez: No sé manejar el distanciamiento de mis hijos

A vísperas del Día de las madres, la actriz venezolana Carmen Julia Álvarez, habló por primera vez del duro proceso que le ha tocado vivir por el distanciamiento de sus dos hijos, productos del amor con el gran actor venezolano Daniel Alvarado, fallecido en 2020.

En una reciente entrevista con el periodista Luis Olavarrieta, Carmen Julia compartió con sus seguidores parte de su vida, sus experiencias laborales, como siendo apenas una jovencita se casó con el actor Eduardo Serrano y posteriormente con Alvarado.

Contó el proceso que vivió con la prensa, y por supuesto, su primer milagro Daniela Alvarado; su hija. Años más tarde, concedió al varón al que llamaron Carlos Daniel Alvarado.

Olavarrieta sorprendió a Carmen Julia, cuando en una de sus interrogantes, tocó el tema del distanciamiento de sus hijos.

Carmen Julia no se esperaba esta consulta del periodista, pero decidió contentar diciendo, «No lo se manejar».

«Eso no me lo esperaba. Puede ser que lo diga. No lo se manejar, no lo he sabido manejar, me ha costado mucho… y no quisiera seguir hablando del tema. La gente que haga las conjeturas que quieran. Son mis dos hijos, los amo y no quisiera hablar más del tema», respondió Álvarez.