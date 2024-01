La «enfermedad X» no es una patología real ni supone un riesgo inminente

La «enfermedad X» no es una enfermedad real y no representa un riesgo inminente de desencadenar una nueva pandemia. Este término se refiere únicamente a posibles virus o bacterias hipotéticos que aún no se conocen y que podrían representar una amenaza epidemiológica en el futuro, a pesar de lo que se afirma en redes sociales.

En los últimos días circulan numerosos mensajes en redes sociales que aseguran que la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha alertado de la aparición de una nueva enfermedad -‘enfermedad X’- cuya mortalidad sería hasta 20 veces superior a la covid-19.

La difusión de estas publicaciones ha surgido a raíz de que el Foro de Davos -que celebra su asamblea anual entre el 15 y 19 de enero- anunciase una conferencia para este miércoles sobre esta supuesta ‘enfermedad X’ en la que participó, entre otros, el director general de la OMS, Tedros Adhanom.

En este sentido, múltiples perfiles han interpretado que este panel es el anticipo para el lanzamiento de una nueva pandemia mundial por parte de las «élites globales».

«La advertencia de enfermedad, 20 veces más letal que el covid-19, debería encender las señales de alerta por lo que están cocinando los globalistas en el WEF (siglas del Foro Económico Mundial en inglés)», avisa un mensaje ampliamente difundido en X (anteriormente Twitter).

HECHOS: Lo cierto es que la ‘enfermedad X’ hace referencia a un hipotético patógeno que podría causar una epidemia internacional grave, pero no se refiere a una enfermedad real y que exista, según explica la OMS, que incluyó este concepto en la lista de patógenos prioritarios para prepararse ante posibles futuras amenazas.

En 2017, la OMS introdujo el término ‘enfermedad X’ en su lista de enfermedades prioritarias para su investigación -junto a otras patologías como el ébola o el zika- para indicar la posibilidad de que «una grave epidemia internacional podría estar causada por un patógeno actualmente desconocido».

En todo caso, la organización precisa en su página web que este listado «no es exhaustivo» ni indica «las causas más probables de la próxima pandemia», sino que se centra en enfermedades para las que no se tienen suficientes vacunas ni medicamentos.

En un mensaje en la redes sociales, la OMS explicó que «no hay ninguna enfermedad X» y que se trata de un concepto para prevenir a los sistemas de farmacovigilancia y de salud ante un patógeno desconocido.

Asimismo, detalló que el objetivo era estar preparados en términos de investigación para lograr fármacos y vacunas que pudiesen responder a esa amenaza.

Por su parte, Federico Arribas, miembro de la Sociedad Española de Epidemiología, remarca que este término no supone ninguna amenaza real, sino que simplemente alude a una hipotética nueva enfermedad ante la cual la población no tendría ningún tipo de inmunidad, lo que sería susceptible de causar una alta transmisión y mortalidad.

En este sentido, Arribas explica que estas previsiones sirven para establecer posibles medidas preventivas y de contención, así como para implementar nuevas tecnologías, lo que en su momento ayudó a acelerar el desarrollo de la vacuna contra la covid-19.

«Los laboratorios llevaban ya trabajando en unas líneas de trabajo que de alguna manera favoreció que pudiésemos tener la vacuna en ese tiempo», agrega.

En definitiva, la «enfermedad X» no es una patología real, sino un concepto para que los sistemas de farmacovigilancia y de salud se preparen ante futuras amenazas epidemiológicas.

