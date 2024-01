Nace el sexto retoño de Nacho «La criatura» junto a Melany Mille

Nacho dio a conocer la noticia por historias en su cuenta de Instagram, en el que se le ve previo al nacimiento de su hija en el hospital en una ciudad de Estados Unidos, país en el que reside. Además, agradeció a Dios por la llegada de su sexto hijo, en este caso una niña, que llevara por nombre Melina.

Melany Mille, presentadora de tv, es la madre de Melina. De esta manera, se convirtió en mamá por segunda vez. Hace unos días, Mille publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en la que le dedicó un bonito texto a su hija.

“Mi pequeña Melina, ha sido todo un viaje de amor que crezcas dentro de mí. Viniste a potenciar mis capacidades y me hiciste descubrir unas extras que no conocía. Te esperamos con mucha emoción. Siento como si disfrutaras todo en primera fila desde adentro y te quedarás tranquilita observando cuál será la próxima escena de mamá”.

“Gracias por ser buena, por no darme dolores y malestares que me detengan. Ya pronto no estarás así de calientita y flotando en tu burbuja de armonía. Saldrás a un mundo complicado, ruidoso y complejo de entender, pero mamá y papá cada día están pidiéndole a nuestro Padre del cielo la sabiduría para que lograr que todo sea más bonito y llevadero, que no sea el mundo quien nos impida cumplir con nuestros propósitos y que tú y tu hermanita Mya también los descubran enalteciendo siempre el amor con que fueron creadas”. agrego la criolla.