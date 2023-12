El Espíritu de la Navidad ya no resulta tan atractivo en Maturín

Esperar las doce de la noche del 21 de diciembre para abrir las puertas al espíritu de la Navidad ya no resulta tan atractivo para muchas personas en Maturín quienes prefieren adquirir otras cosas.

En Maturín ha cambiado esta tradición que viene de otros países, debido a que este día se debe más a lo comercial, según manifiestan algunos encuestados.

Alegan que «el espíritu de la Navidad lo hace uno, si se entusiasma con la familia y amigos para disfrutar estos días sanamente, la cena de Navidad y Año nuevo, compartiendo como debe ser, en paz y tranquilidad», dijo Belkis Milano.

Espíritu de la Navidad con opiniones divididas

Sugey Martínez subrayó que «nosotros somos cristianos y no creemos en esas tradiciones de adorar yesos que no hablan ni sienten, esos son inventos de la gente y de los comercios para vender lo que no han podido en todo el año».

Carla Requena acotó «yo tengo una amiga que lleva años haciendo ese ritual, compra colonia, aromas, productos de limpieza para ese día, que tenga olor a naranja o mandarina, porque según quienes creen en eso, el color naranja y el olor es lo que activa el espíritu de la Navidad.

De igual modo, refirió que hace unos propósitos que son como proyectos de vida, unas metas que te trazas y que debes cumplir el año próximo.

«Además revisa cuáles propósitos se le cumplieron el año que está culminando y creo que los quema, o algo así, pero es que eso es loco porque obviamente si uno hace un propósito y hace lo posible para lograrlo se va a dar», añadió.

Milagros Suárez indicó, «antes lo hacíamos en la familia, pero cada uno hizo su vida y ya no se siguió esa tradición, había cosas que se cumplían y otras que no, pero ahora pienso que es porque uno trabaja para alcanzar lo que quiere ser y tener», recalcó Suárez.

