¡Lamentable! Esto dijo la hermana de la cantante Celine Dion afirma sobre su salud

La cantante Céline Dion perdió el control sobre sus músculos, reveló su hermana Claudette Dion al medio de actualidad cultural canadiense 7 Jours, según reseñó TMZ.

Como se recordará, la interprete está luchando con un trastorno neurológico raro e incurable conocido como Síndrome de Persona Rígida (SPS), una condición progresiva que afecta gravemente la movilidad.

“Hay algunos que han perdido la esperanza porque es una enfermedad que no se conoce. Céline trabaja duro, pero ha perdido el control de sus músculos”, contó Claudette.

Claudette resaltó que su hermana siempre ha sido muy disciplinada y dedicada, lo que la llevó al éxito. Además, mencionó que a pesar de ello, la idea es que Céline retome su carrera en algún momento.

“Es cierto que, en nuestros sueños, la idea es volver a los escenarios. ¿En qué estado? No lo sabemos. Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Eso es lo que más me preocupa. Y dado que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho”, dijo.