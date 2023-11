Aguacero dejó lagunas en el sector El Silencio

Las calles del sector El Silencio se anegaron una vez más, producto de la incesante lluvia caída la tarde de este sábado en Maturín.

Los habitantes de la calle 6 manifestaron que cada vez que llueve la vía se llena hasta el borde de la acera, y en ocasiones hasta se les mete el agua a las casas o a los patios.

Carmen Ramirez destacó, «cada vez que llueve se me mete el agua y tengo que estar pendiente y sacar, ya no estoy para eso porque me la paso enferma, pero cómo hago si no tengo quien me haga las cosas. La calle está llena de monte y basura que arrastra el agua más la que la gente echa y eso va tapando los canales», dijo.

Entre tanto, Rosa Sulbarán destacó que necesita ayuda para el techo, «cada vez que llueve son huecos que se le abren al techo que está bastante viejo y deteriorado. Por dónde quiera tengo que colocar tobos, hasta la cama ya se me está mojando, y con esta situación, cómo compra uno nuevo?» cuestionó.

Aunque tan pronto cesa la intensidad de la lluvia, baja el nivel del agua, los vecinos de esta populosa barriada piden solución a tantos problemas de vialidad y habitabilidad.

«Por aquí no pasa Barrio nuevo tricolor, no pasa ninguna misión y cuando vienen es puro a anotar, censar y de ahí no pasa porque ni jornada hacen y si hacen, nadie se entera, el asfaltado invisible, las luminarias inservibles, la electricidad falla a cada momento. Las cloacas años desbordadas en la carrera 2 por dónde pasan los autobuses, estamos en el abandono gubernamental», aseveró Ricardo Moreno, otro de los habitantes del lugar.

