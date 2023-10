A Mariam Habach la llamaron hija de mami y papi !Mira aquí lo que respondió!

A Miss Venezuela 2015, Mariam Habach no la dejan quieta, usuarios en redes sociales, la llamaron hija de mami y papi, en la publicación donde la odontólogo inaugura su consultorio en Caracas. Sin embargo, no se quedó calllada y respondió.

Mariam inauguró su primera clínica odontológica llamada Unidad Odontológica Habach ubicada en Caracas. Cuando la también modelo, participó en el Miss Venezuela, era estudiante de odontología, años más tarde después de sus compromisos con la organización Miss Venezuela, Mariam apostó por su profesión.

El video colgado en redes sociales, donde se le ve entradando a su consultorio, mostrando las instalaciones y los servicios que ofrece, usurios en redes sociales, entre ellos, algunos representantes de la farandula, la felicitaron por este logro tan merecido, por sus años de constante trabajo.

Sin embargo, los hater siempre estan a la vuelta de los post, pues una usuario de Instagram, cuestionó a manera en que Haback pudo darle apertura a su clínica expresandole.

Desde su cuenta de Instagram, Mariam Habach, Miss Venezuela 2015 le respondió expresado con buena educación.

«Si, cuento gracias a Dios con el apoyo de mis padres que me lo han dado todo. Me pagaon mis dos carreras universitarias, me ayudaron económicamente a montar mi propia unidad de odontología. Ahora, de que vale tener dinero y no tener las ganas de superación, iniciativa, inteligencia, agradecimiento, disciplina y disposición. Tus padres te puedes montar el negocio de tus sueños pero si tu no lo construyes y lo trabajas, el dinero no te sirve de nada. Aquí hay más que dinero amiga, vi toda mi vida a mis padres trabajar como burros día y noche para darle lo mejor a sus tres hijos hasta el día de hoy. Eso no lo entenderás jamás, es demasiado,» textualmente escribió Haback