Nelson Bustamante confesó en una entrevista que había quedado en la ruina tras el cierre de RCTV

Nelson Bustamante, recordado periodista y presentador de televisión, confesó en una entrevista con Elba Escobar en su programa Rostros de un país, que el ego le golpeó mucho la vida.

“Hubo una época que él éxito se me subió mucho a la cabeza. Yo le pedía Dios alcanzar el éxito en la comunicación. En el año 2007 tuve mucho éxito porque yo trabajaba en Radio Caracas Televisión (RCTV), al tiempo que tenía un programa en Centroamérica y con ese trabajo tenía que viajar todas las semanas a Panamá”, dijo el criollo.

Para promocionar el programa de televisión que tenía, realizó una gira por Nicaragua, Guatemala, El Salvador y Costa Rica, viajando por toda Centroamérica, además de estar en History Channel, donde tuvo la oportunidad de viajar a Rusia.

El presentador, calificó todo ese tiempo como uno de los peores de su vida, pues su ego había sido golpeado, comenzó nuevamente a posicionar su carrera profesional fuera de Venezuela.

“Yo me acostumbre a ganarme las cosas a pulso. La humildad que tengo ahora la he logrado gracias a lo que viví en el pasado. Estoy en mi segunda etapa y me siento feliz por eso”, finalizó Nelson Bustamante.